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賴清德5策略因應美關稅 朱立倫拋6問：政府談判策略太天真

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫晚間提出六項疑慮，認為面對台灣的經濟的嚴峻挑戰，賴總統的談判策略顯然過於天真；同時指示黨團三長全數出席明日政院的朝野會商，「國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。」圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫晚間提出六項疑慮，認為面對台灣的經濟的嚴峻挑戰，賴總統的談判策略顯然過於天真；同時指示黨團三長全數出席明日政院的朝野會商，「國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。」圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今向全民信心喊話，提出五項策略因應。國民黨主席朱立倫晚間提出六項疑慮，認為面對台灣的經濟的嚴峻挑戰，賴總統的談判策略顯然過於天真；同時指示黨團三長全數出席明日政院的朝野會商，「國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。」

朱立倫指出，國民黨高度重視美國關稅的嚴峻挑戰，明天的跨黨派協商會議，他已指示黨團三長全數出席，將嚴肅督促執政團隊拿出具體有效的緊急應變計畫，共同應對當前困局。他也認為，原先行政院公布的880億元補貼只是杯水車薪，應大幅調整提高。

朱立倫說，賴總統宣布由行政院副院長領軍談判，並表示不採取報復手段，將以加碼投資、採購等方式因應。然而，檢視過往，台灣在台積電赴美設廠、持續性軍武採購、簽訂天然氣長約等方面，已投入巨大資源。這些付出有讓台灣回到有利的談判地位嗎？

朱立倫說，如今甚至面臨美方即將施加高額關稅的衝擊。在上個月未談之前已籌碼盡出，先現底牌，今天賴總統提出的重啟談判及其他應對措施，國民黨提出六項重大疑慮。

首先，朱立倫表示，政府必須釐清，此次談判的具體關稅目標為何？是否要以平衡美方關切的貿易逆差（如先前媒體報導的739億美元）為主要目標？如此要如何達成？其次，持續要求台灣企業加碼赴美投資，是否經過審慎評估，確認其符合國家整體的最佳戰略利益？這應是朝野需優先建立共識的國家級議題。

第三，朱立倫指出，台積電上月已宣布龐大的美國投資計畫，總額達千億美元。政府在尚未充分評估現有投資效益與風險前，若再次施壓要求加碼，此舉不僅引發外界對政府是否屈從壓力的質疑，更令人擔憂台灣最珍貴的「矽盾」戰略資產再次大量外移、核心技術面臨外流風險。這樣的代價，國人能否接受？

第四，朱立倫提到，其他政府提出的其他中長期因應措施，主要內容都是針對企業日常營運或原有規畫的重新包裝，這種將常態性工作當作因應策略的做法，實難讓人民信服政府已備有周全計畫。第五，面對可能的市場衝擊，金管會宣布的三項救市措施，是標準的「鎭靜劑」，治標不治本。

朱立倫質疑，這些透過技術性操作，不能解決貿易爭端陰影下的對經濟基本面的衝擊，反而扭曲市場機制，拖延成更長期的問題，投資人信心將更加喪失。中央所謂所謂「最妥適」、「已足夠」的說法，更顯得與市場實際感受脫節。

最後，朱立倫直指，賴總統在事態可能升級多日後，才提出應對方向，且內容顯露政府策略的不確定性。此刻，總統必須展現領導力，積極尋求跨黨派的智慧與共識，共同擬定國家應對策略，而非讓台灣在重大挑戰前顯得猶豫不決。

他呼籲賴總統，重新檢視關稅應對策略，亡羊補牢，猶為未晚。國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。

川普 朱立倫 賴清德 關稅

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