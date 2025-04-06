手工具業者憂因美關稅失競爭力 府方：爭取美方暫緩實施
面對美國對台課徵32%的對等關稅，總統賴清德連續兩天邀產業界代表商談因應之道。台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜今座談時，建議政府應積極與美有效談判，把稅率談下來，否則台灣手工具產業會失去競爭力。府方回應，會努力與美方連繫，爭取原訂本月9日實施的32%關稅能先緩一緩。
賴亮孜說，府方同時也說，要與美方連繫，把稅率談下來，至於台灣談判牽涉的籌碼和底線就暫不公布，以免影響談判成效。另外，府方也詢問今參加座談的中小企業對於針對32%關稅，政府提出的880億元的協助方案有何意見？賴亮孜則認為這僅具短期效益，非長久之計，重要的還是關稅。
台灣手工具產業去年對美國的出口占比約為50%，且有7成產業聚集台中。賴亮孜說，美國對台課32%關稅會產生兩個影響，一是因為美國進口商的成本提高了，造成消費市場難接受，會回頭要求生產商共同負擔，也就是砍價格，造成台灣業者傷害。
第二則是，因為高關稅提高了售價，消費者不敢消費，進一步發酵會造成停滯型通貨膨脹，對產業造成更長久的傷害。
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