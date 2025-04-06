賴清德拋關稅策略 許宇甄：躲3天只提大採購計畫

美國對等關稅政策恐嚴重衝擊台灣，賴清德總統稍早上傳影片說明5因應策略，並表示「無意報復對等關稅」。國民黨立委許宇甄表示，賴這場談話根本是對美投降談話，是在掏空台灣，躲了3天只提出大採購計畫，這跟歷史上國恥條約有何區別？

賴清德今傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，強調台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。

許宇甄指出，「經濟學人」才指出，「當美國能夠生產更多尖端半導體，他們保衛台灣的動力就會降低」，賴清德現在拿出來的方案卻是不報復、不限制台積電赴美投資，要增加對美採購、要組織台灣隊投資美國，這場談話根本是對美投降談話，是在掏空台灣，不是幫助台灣。

許宇甄認為，川普政府對全球貿易戰開打後，台灣產業將迎來很長的陣痛期。賴清德說要開拓多元市場，問題是美國這個市場要怎麼挽回？當全球因美國關稅戰陷入經濟危機時，經濟成長面臨倒退，連帶影響就業機會，今年的畢業生將面對就業黑暗期，我們要怎麼幫助青年就業？

許宇甄質疑，川普政府認為台灣對美貿易順差過大，本來就立足台灣的企業，原本就是布局全球，現在不是無法賣到全球，而是喪失美國市場，勢必減少產能，甚至需要關廠，台灣要站穩腳步，但是被砍斷1隻腳是要怎麼站穩？政府現在要做的是把腳接上，不是只會講風涼話。

許宇甄批評，賴政府為了討好美國，現在要擴大對美採購，買石油、買天然氣、買武器、買農產品，一路買，政府的錢在哪裡？又要從百姓口袋裡挖？這種花錢買平安的做法，大學生就會做，哪裡需要政府來教？賴清德躲了3天只提出大採購計畫，連批評川普政府一句都不敢，被美國軟土深掘還要對他們感激涕零，這行為跟兒皇帝石敬瑭送出燕雲16州、袁世凱簽訂21條國恥條約有什麼區別？

許宇甄呼籲，賴清德要有領袖格局，既然希望朝團結合作，共同面對關稅大戰危機，賴清德應該邀集朝野領袖召開國是會議，一起坐下來面對面好好討論。不應只在錄影機前面講好聽話，更不要人前拜託，背後卻拿刀捅人家，若想團結國家，賴清德更該站出來中止大罷免。