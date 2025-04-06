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等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

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等不了中央謀定而後動 張善政致電竹竹苗首長共商策略

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
降低美關稅對產業衝擊，桃園市長張善政指示市府成立跨局處專案小組。圖／本報資料照片
降低美關稅對產業衝擊，桃園市長張善政指示市府成立跨局處專案小組。圖／本報資料照片

因應美國對台課徵32%對等關稅，除台北市長蔣萬安今致電基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，預計本周召開「基北北桃四市長會議」張善政也分別聯繫竹竹苗首長，盼聯手維護桃竹苗科技廊帶發展。張直言，傳產在大國角力下最容易被犧牲，等不了中央「謀定而後動」本周他將出席行政院會反映業者需求，也呼籲中央與地方須盡快協助業者因應變局。

美國政府提高關稅，恐將影響桃園市產業外銷發展，據悉市府專案小組已於連假期間密集討論研商，明天起將陸續啟動產業座談與訪視為，若有需要張善政也將親自出席。

蔣萬安今主動致電給基北桃3位首長，預計本周召開「基北北桃四市長會議」張善政表示，除了基北北桃平台已對接之外，他也分別聯繫竹竹苗首長，盼盡速與業者會商提出對策，包括訂單流失、銷售減少，甚至最嚴重將衍生無薪假甚至失業問題，桃竹竹苗各科技廠皆是牽一髮動全身，必須協同作戰。

張善政表示，國家的整體戰略是一回事，每個地區的產業特性需要協助的產業，可能會有很大的不同，以桃園為例，是全國製造業重要重鎮，受影響的產業包括電子、電腦產業及汽車零組件，占工業產值4成；桃園更是AI產業鏈重鎮，包括PCB、伺服器、記憶體等項目，影響的程度都相當巨大。其他如農產品、機械或金屬工業、化工業等，也都將在這一波關稅挑戰中受害。

張善政說，台灣正逢重大挑戰時刻，本周院會他將親自出席，除反映業者需求，也向政院進一步了解相關因應方案內容。

市府經發局表示，除了訪視廠商之外，市府周四將召開企業座談，預計邀請重點產業的公協會或廠商代表參加，如工業會、電電公會、汽車公會、電路板協會、自貿港等，盡速彙整業界的意見與建議。

市府表示，桃園「關稅衝擊聯合因應小組」將由經發局主責，並納入勞動局、工策會、智發會、農業局、財政局與法務局、新聞處等單位，明天起將走到第一線，分批分組和廠商互動，直接針對廠商最疑慮的部分盡可能協助，同時從第一線收集廠商需要中央與地方政府支持的項目和作為。

降低美關稅對產業衝擊，桃園市長張善政指示市府成立跨局處專案小組。（本報資料照片）
降低美關稅對產業衝擊，桃園市長張善政指示市府成立跨局處專案小組。（本報資料照片）

川普 張善政 關稅

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