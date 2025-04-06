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進總統官邸給建議 和大集團董事長：應「兵分2路」降低台灣衝擊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和大集團董事長沈國榮。聯合報系資料照
和大集團董事長沈國榮。聯合報系資料照

和大集團董事長沈國榮今（6）日受邀進總統賴清德官邸交換意見，因應美國總統川普調高全球關稅業者座談會。沈國榮建議，應該兵分兩路將對台灣調高關稅的衝擊降低；首先，必須先穩住國內的股、匯市，將立即性的衝擊減到最輕；其次，盡快跟美國協商，為國內出口企業爭取更好的關稅，長期台灣才不會失去競爭力。

川普宣布調高全球關稅後，造成全球股災，多數股市都已經狂跌兩個交易日，國內股市無法置身事外，政策應避免系統性崩盤，才能降低對國內經濟環境衝擊；另外，匯市也一定要穩住，尤其，日本、韓國輸美的關稅都比台灣低，台幣走勢更為重要，要緊盯日幣、韓圓、人民幣變化，才能避免台灣出現關稅輸、匯率輸、股市跌的三輸局面。

美國總統川普宣布對台課32%關稅，全球各國也都被課高關稅，各國也都在找機會跟美國協商，針對32%的關稅，政府應該加快腳步找對人火速跟美國協商，國內各部也要準備好提出協商對策，全力將輸美的關稅降低，長期國內產業才會有競爭力，不然恐怕會出現企被逼出走潮。

川普 關稅

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