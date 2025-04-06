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關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

川普揮關稅大刀 問鼎下屆高雄市長的藍綠立委「看法不一」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩3日一早被川普32%的關稅驚醒，她認為執政團隊無警覺預判、更無超前布署。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩3日一早被川普32%的關稅驚醒，她認為執政團隊無警覺預判、更無超前布署。圖／取自柯志恩臉書

美國對台32％關稅將在4月9日啟動，國民黨立委柯志恩痛批行政院表現不合格；民進黨立委林岱樺建議由副總統蕭美琴擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，並啟動國安基金。立委邱議瑩今天表示，近日將邀請廠商業者跟經濟部對談，先了解廠商需求做好因應工作。

邱議瑩今表示，現階段正密切觀察，關稅提高對於對台灣的產業界可能會造成的影響。她相信中央跟地方都會密切合作，近期將邀請高雄廠商及業者跟經濟部對談，以了解廠商需求，並能在最短的時間內，提出最好的方法，協助台灣廠商度過關稅衝擊。

許智傑連假勤跑各地市場，他表示，32％的衝擊使得國內各項產業緊張不已，執政黨已經採取最快速的回應，提出880億元的應對協助方案，包含9面向20措施的因應方案，涵蓋工業、農業、金融、就業等面向，要求行政院考量從寬、從簡的方式，在朝野協商後用最快的速度協助國人，讓國人在這波關稅海嘯的風險控管、市場行銷上影響可以降至最低。

林岱樺4日指出，台灣出口導向的經濟體質高度依賴對美市場，若遭受重稅衝擊，不僅將影響半導體、電子、機械、傳產等主力產業，更將對整體就業與股市信心帶來連鎖效應；政府不可再以常規部會層級應對，建議比照參考李登輝總統時代，升高由總統府主導，視為國安層級議題應變，整合各部會資源，提出短中長期方案。

她也呼籲，面對可能的經濟震盪，應即刻啟動國安基金機制，穩定台股與金融市場信心，避免不實訊息與投機操作造成社會民眾及企業恐慌情緒。

民進黨立委賴瑞隆3日表示，從川普競選到當選，所有關稅政策，賴總統、卓榮泰行政院長、到各部會首長都全面的掌握，全盤研議中，另呼籲國安單位、經貿單位盡快與美國溝通，爭取台灣最大權益。川普上任後，所推動的關稅措施是全球都面對的問題，台灣會持續溝通，爭取台灣最大權益，保障台灣產業發展。

立委柯志恩3日一早被川普32%的關稅驚醒，後續表示，希望政府站在台灣的角度強硬一次，幫台灣產業爭取公平競爭的機會、讓台灣可以被合理的對待。若真心想確保國家與產業利益、讓人民安心，應先收起光劍，好好做正事。此外，880億元特別預算，很多都是行政部門現行或原本該做的計畫，只是既定政策加碼，仿佛送上一帖安慰劑。

立委邱議瑩說，近期將邀請高雄廠商及業者跟經濟部對談，以了解廠商需求。記者徐白櫻／翻攝
立委邱議瑩說，近期將邀請高雄廠商及業者跟經濟部對談，以了解廠商需求。記者徐白櫻／翻攝
立法委員許智傑趁清明四天連假前往各地掃街，呼籲國人一起填寫罷免連署。圖／許智傑服務處提供
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林岱樺建議比照參考李登輝總統時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌。圖／林岱樺服務處提供
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立委賴瑞隆呼籲，國安單位、經貿單位盡快與美國溝通，爭取台灣最大權益。記者徐白櫻／翻攝
立委賴瑞隆呼籲，國安單位、經貿單位盡快與美國溝通，爭取台灣最大權益。記者徐白櫻／翻攝

川普 林岱樺 柯志恩 許智傑 賴瑞隆 邱議瑩 關稅

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