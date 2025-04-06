5策略因應川普對等關稅 賴清德：不採取關稅報復、組「台灣投資美國隊」

面對美國川普總統的對等關稅政策衝擊，賴清德總統6日與企業界代表於官邸會談，強調「沒有計劃採取關稅報復」、企業對美國的投資承諾不會有任何改變；同時也透過影片對民眾信心喊話，在維護台灣經濟持續發展的目標下，採取包括透過談判，全力爭取改善對等關稅；提出產業支持計劃；提出中長期經濟發展計劃；「台灣加1」台灣加美國的新布局；開啟產業傾聽之旅等五項策略來應變。

總統府發言人郭雅慧6表示，因應美國對等關稅政策，賴總統今日邀集傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，於官邸進行第二場企業座談。針對近日國內外情勢，賴總統也透過影片向國人發表談話。

賴總統表示，要讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻。更重要的是，要積極掌握全球經濟情勢的變化，加強台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，在維護台灣經濟持續發展的目標下，採取五項策略來應變。

策略一，透過談判，全力爭取改善對等關稅，有五點作法，分別為組成談判小組從台、美雙方「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行；擴大對美國的投資，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，由台灣政府協助整合出「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密。

排除非關稅貿易障礙，非關稅貿易障礙是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，台灣將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利；解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

策略二，提出產業支持計劃，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助，行政院卓榮泰院長已經於前日率領團隊公布九大面向，20項措施。未來會針對各個產業的不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。

策略三，提出中長期經濟發展計劃，此時此刻，政府必須同時提出經濟及產業發展的新策略，這也是突破未來經濟挑戰的根本途徑。政府將積極和友盟國家合作，既開拓多元市場，也可強化產業上、中、下游整合，讓台灣產業生態系更完整，也推升台灣產業升級轉型。

策略四，台灣加1；亦即台灣加美國的新布局：「立足台灣，布局全球，行銷全世界」是台灣的國家經濟發展戰略，政府會獎勵投資，鬆綁法令，並且持續改善台灣的投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留台灣，加碼投資台灣。另外，也要幫助台商的海外生產基地做必要的調整，形塑台灣加1，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」。利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

策略五，開啟產業傾聽之旅：產業不分類別，不管大小，美國一旦開徵對等關稅，不論多少都會帶來衝擊，將與行政院院長卓榮泰率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

最後，賴總統表示，台灣經歷兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯、以及疫情衝擊等，一次又一次的嚴酷考驗，不但能夠克服困難，而且化危機為轉機，讓台灣經濟脫胎換骨，更上層樓，也更具韌性。面對當前的挑戰，政府會和民間攜手合作，行政院的對策也希望立法院不分朝野都能夠支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。