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川普關稅恐衝擊藥品產業 專家籲政府強化本土供應鏈

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，因應即將面臨的藥品關稅衝擊，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規畫。本報資料照片
學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，因應即將面臨的藥品關稅衝擊，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規畫。本報資料照片

美對台祭出32%關稅大刀，更預告下一波將納入藥品產業。學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，台灣藥物雖以進口為主，但川普關稅政策影響的是全球藥品市場，目前國內生產藥品的主要原料藥來源國印度，一旦藥品關稅上路，未來恐提高原料藥價格，衝擊藥品市場。

因應即將面臨的衝擊，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規畫。殷為瑩說，首先，美國祭出關稅後，可能有國外藥廠或原料藥廠因調整產能、提高售價或將藥品轉銷其他大市場，間接造成台灣藥品供應不足的短期風險。因此，政府應啟動盤點機制，確保必要藥品清單上的「產品及其原料藥」供應來源無虞。

其次，以中期而言，政府應加速發展「以藥品療效給付為導向」的P4P政策。殷為瑩說，當前國際環境更突顯在地藥品供應鏈韌性的重要性，以政策手段引導國產藥品（學名藥）提升療效與品質、建立醫病對國產藥品的信心並鼓勵醫院採購，除了降低對已過專利的原開發藥廠藥品的依存度，也提升國內藥廠供應能量。

殷為瑩舉例，國內日前傳出普拿疼缺藥潮，但真正短缺的是「普拿疼」單一藥品，而非製作普拿疼所需要的原料藥乙醯胺酚；因此，政府應提高民眾對學名藥的信心，如此更長遠來說，期待政府能結合產、官、學一起打造一個重視品質、安全、療效、製造等面向的學名藥產業政策。

殷為瑩同時身為台灣東洋公共事務處總監，她說，東洋近年積極布局國際市場，旗下自製困難學名藥Lipo-AB兩性黴素，此為微脂體抗生素，在美國僅只有少數供給者及病患需求下，成功布局美國市場，近年為因應不確定的地緣政治影響，即早啟動「降本增效」專案，以優化製程降低成本、增加效能，並與美國合作夥伴溝通，以觀察對等關稅的後續影響，此為未來台灣藥廠必要策略之一。

川普 關稅

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