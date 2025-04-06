川普關稅若納藥品產業 藥界示警：衝擊恐比新冠期間更長久

美國總統川普關稅政策衝擊全球，並預告下一波將納入藥品產業。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，藥品關稅政策一旦上路，藥價一定會漲，川普此舉是希望製藥產業移轉回美，但這非一日一夕之事，對藥業、缺藥等衝擊恐比新冠疫情期間更為長久，恐達4至5年以上，政府應立即因應。病友團體也呼籲，政府應速盤點癌症等相關用藥，加速投資癌症新藥基金，因應突如而來的衝擊。

黃金舜說，新冠疫情期間缺藥潮主要是有原料，但工人被隔離無人生產，現在川普關稅政策的缺藥潮為全球供應鏈改變，且設置一家製藥工廠非短時間可以完成，影響情形恐更為長久，像是國內癌症用藥、抗生素等多從美國進口，未來隨著原料藥、工資等成本增加，「藥價鐵定上漲」，政府應立即邀集藥品代理商盤點相關藥品庫存及早因應，「藥界已經提出警告，政府不能什麼都不做」。

「癌症藥品屬於高價藥，如果未來藥價再提高，對於健保及自費用藥病友來說，衝擊更大，恐無力負擔。」台灣癌症基金會執行總監馬吟津說，面對美國宣告下一階段將對醫藥產業的關稅保護政策，癌症藥品大多數為進口藥品，看似直接衝擊不大，但這是全球貿易結構調整的問題，也可能衝擊全球藥品供應鏈，造成全球藥品生產成本增加，藥品價格也有可能因此而波動。

馬吟津說，癌症的病症與一般疾病不同，必須長時間用藥，更是救急、救命的藥物，一旦停止用藥，生命就會遇到威脅，而藥品價格調漲，對癌症病友而言就是救命的衝擊。

馬吟津指出，健保目前對於癌症高價藥品已無法完全給付，未來若藥價調漲，更是雪上加霜，建議政府除嚴密監控癌症藥品價格及進口狀況外，也需要為未來籌謀，必須增加癌症新藥基金投資預作準備，以目前僅編列50億元恐已不足，務必逐年增加，以因應突如而來的衝擊。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，藥品供應鏈十分複雜，此屬於全球供應鏈的問題，有如新冠疫情期間，各國受到疫情衝擊下，原料藥的進口、生產及運送流程等都受到影響，如今受到美國關稅影響，政府應盡速盤點相關藥品，因部分癌症用藥可能充足，但部分藥品可能短缺，以便及早因應，避免出現斷藥、缺藥情形。

「病友對於缺藥的情形，心中難免焦慮。」吳鴻來說，目前全球局勢牽一髮動起身，不確定性因素高，政府有責任必須癌症藥品穩定供應，降低不穩定的因素，讓病友可以安心接受治療。