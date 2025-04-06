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「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

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美關稅風暴！蔣萬安致電侯友宜等3市長 本周召開北北基桃會議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安。圖／北市府提供
北市長蔣萬安。圖／北市府提供

美國總統川普3日關稅亮牌，面對周一股市將開盤，民眾人心惶惶，台北市長蔣萬安繼日前事先向中央示警、公開發文因應與呼籲外，據了解，市府已組成「因應美國對等關稅」的跨局處應變小組，周一蔣萬安將率隊拜會內科等產業了解需求。

蔣萬安今天主動致電基隆、新北、桃園三市長，敲定本周召開基北北桃四市長會議，針對各縣市不同產業別所受衝擊，共商應對策略。

據了解，蔣萬安在川普未宣布前，已早關注關稅議題，3月26日受訪時就曾主動示警，認為美國將宣布的關稅可能對台灣物價、產業與市政建設造成衝擊；4月1日市政會議更進一步要求各局處對重大工程要有因應對策；美國宣布關稅當天，也宣布啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」、主動關心企業需求，同時也向中央喊話停止大罷免內耗、團結共識一致對外。

對於中央口頭稱向美「強力交涉」，卻看不出有完整因應作為，蔣萬安今更主動出擊，據了解，早在關稅宣布前，就已邀集產業局、財政局、勞動局、社會局、青年局、研考會等相關局處首長，因應美國對等關稅的跨局處應變小組，清明連假期間，也密集開會研討，周一更將親率小組首長拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會，了解第一線真實的需求，並將產業界的意見帶回做通盤規畫。

知情人士指出，蔣萬安今天一一致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，倡議在一周內召開基北北桃四市長會議，以行動牽起基北北桃首都圈合作，共同因應關稅變局。

知情人士透露，四位市長已初步形成攜手面對關稅衝擊的共識，希望針對各縣市可能受到衝擊的產業別，一同研擬、提出相對應的幫助。

川普 蔣萬安 關稅

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