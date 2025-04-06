批關稅風暴嚴重誤判 連勝文：民進黨已無多少談判籌碼

美國對等關稅風暴來襲，國民黨副主席連勝文表示，民進黨根本無法處理席捲全球的經貿海嘯，因為這不是利用網軍或名嘴，或政治鬥爭就可解決的問題，民進黨到最後恐怕只能進行「磕頭式外交」，被國際強權予取予求，死死拿捏。

連勝文表示，很多人質疑為何政府對這場貿易風暴嚴重誤判，且除了杯水車薪的補助外也沒有對策？正因民進黨忙著政治鬥爭，為了自己的利益和權力，硬搞毫無正當性的惡罷，甚至因惡罷不順，進而與大陸發生各種衝突，以期召喚支持者。

他批評，當有權力的人不務正業，所有的心思都在鬥爭在野黨，妄想消滅台灣微薄的制衡力量時，這些人的「小腦袋」，哪還有心力管到真正會衝擊台灣百姓的美國貿易核彈？

連勝文指出，中華民國在國際社會的處境本就極為困難，但在國民黨執政時期，至少還能在不同強權間勉強維持平衡狀態，例如在與美斷交後艱難的經貿談判、後來的301條款談判，甚至海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），財經「老兵」蕭萬長、江丙坤等貢獻，確保台灣能以較小的代價來維持對外的經貿優勢。

然而，連勝文說，民進黨因意識形態及內部鬥爭的需求，與對岸衝突不斷，將台灣推向戰爭邊緣。在這種情況下，只能一條路走到黑、將自己的命運寄託在美國，把美國當成自己唯一的賭注，看在極度聰明又凶悍的華府政客眼中，絕對會利用這樣的機會把台灣吃得死死的，「吃到飽也只是剛好而已！」

連勝文說，今天若是國民黨執政，他會建議政府除了軍購，可花鉅資購買美國最新且更安全的核能發電技術與設備，一方面從根本解決台灣缺電的問題，二方面能平衡雙方的貿易逆差。最重要的是，核電廠的興建乃長期工程，某種程度也間接保障台灣的安全；但民進黨受限反核的意識形態，再加上獨享綠電龐大利益的誘惑，大概只能持續花大錢買武器。

連勝文認為，面對川普幾乎炮艦式外交的關稅，民進黨已沒有多少談判籌碼了，恐怕到最後只能乖乖把台灣半導體產業「送還」給美國，同時再以天價採購不知何時才能送到台灣的大量武器，且還必須開放市場、降低關稅，掃除任何美方眼中的貿易障礙；這樣的結果將導致台灣人民為了民進黨的誤判與自私付出龐大的代價。

連勝文指出，晶圓代工過去本是美國不屑做的生意，當年因國民黨幾位具遠見的政經領袖推動，才在台灣創造出晶圓代工的整體產業，「老美本來不屑做的生意，如今卻說是被台灣偷走？」現在「奪回」台灣胼手胝足打造的產業？恐怕只有民進黨能接受這種說法。

他提到，川普已替台積電宣布要在美投資兩千億美元；近來傳聞，台積電要以技術出資與Intel合資晶圓廠，不知台積電股東有何感想？未來美方一旦努力學會台積電的獨門技術後，很難想像十年後台灣的半導體業要如何維持領先全球的競爭力。