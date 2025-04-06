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「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

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迎戰美關稅風暴 趙少康拋一絕招：賴清德敢不敢？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，中廣前董事長趙少康提出看法。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，中廣前董事長趙少康提出看法。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅風暴來襲，中廣前董事長趙少康今天表示，在關稅問題釐清前，賴清德總統敢不敢下令停止台灣對美國的一切投資？他也批，國家一整年全被惡罷內耗，呼籲民眾出門對罷免藍委投下不同意票。

趙少康透過臉書指出，賴清德在屏東台灣祭舉著「至少我們還有音樂」的布條，引起網友憤怒，斥責賴清德不知今夕何夕，頗有「何不食肉糜」的情境。

趙少康說，除了音樂，賴清德至少還有一招，是險招也是絕招，就是在關稅問題釐清前，下令停止台灣對美國的一切投資，包括台積電和聯電，以及所有相關的產業鏈，不管是已經承諾的和未來計畫的投資。至少要爭取到和川普政府溝通談判的籌碼。

他說，法國總統馬克宏帶頭號召所有歐盟國家不去美國投資，「馬克宏敢，賴清德敢不敢？」

趙少康也批，民進黨輸打贏要，去年大選剛結束就開始各地宣講、連署，要罷免國民黨立委，想扭轉朝小野大局面，一心想回到蔡英文時期全面執政不受監督的好時光。新民意一產生，民進黨就要摧毀，這是對選民的羞辱。為了滿足民進黨的私慾，國家這一整年可能都會空轉，全被惡罷內耗。

趙少康說，大家不能讓民進黨輸不起、輾壓民主的心態得逞，所以不管什麼時候投票，請大家都要出門，對罷免國民黨立委投下「不同意」票，才能守護好立委。這一票決定國家的未來、大家的生活品質，不投票就會讓民進黨奸計得逞，更加為所欲為，水電物價高漲、言論自由被沒收，還會讓台灣成為烏克蘭。

川普 賴清德 趙少康 關稅

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