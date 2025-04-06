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「無意報復美對等關稅」 賴清德祭5項策略因應：從零關稅談起

關稅戰發動！經濟學家陶冬：我們習以為常的時代終結了 全球衰退機會大增

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因應川普關稅大刀 卓榮泰明邀韓國瑜、黨團3長共商國是

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰（圖）說明影響評估及因應措施。本報資料照片
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰（圖）說明影響評估及因應措施。本報資料照片

美國總統川普祭對等關稅措施，台北股市歷經清明連假休市，明天開盤面臨沉重賣壓，行政院長卓榮泰今天除了邀集財經官員討論因應方案，並向立院朝野黨團、立法院長韓國瑜發出邀約，盼7日下午2時於行政院舉行會商，盼先前提到的9大面向20項措施能獲立法院支持。

因應川普關稅大刀，卓揆提出經費規模達880億元的9大面向、20項支持措施的協助方案，他並提出，下周將主動邀請國會朝野共商國是，期盼以最快速度凝聚共識，也期待朝野黨團以國家為念，共同團結一致，在最短時間內解決人民最迫切的需要。

今天下午，朝野黨團陸續接到行政院通知，藍白黨團已表態參與。行政院發言人李慧芝稍早指出，卓揆已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望在7日下午2時於行政院順利進行會商，目前已接獲各黨團正面的回應，卓院長並邀請立法院韓國瑜院長一同出席會議。

李慧芝說，期待政院所策劃的9大面向20項措施能夠獲得立法院支持，在全球經貿震盪之時，一起做台灣產業界的後盾。

卓榮泰 川普 關稅 韓國瑜

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