面對川普關稅重拳 政院：7日下午邀請朝野黨團會商

面對美國總統川普「對等關稅」政策重拳，行政院院長卓榮泰日前表達擬邀請國會朝野黨團共同會商。行政院發言人李慧芝6日表示，卓院長已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望在7日下午2時於行政院順利進行會商，同時也邀請立法院院長韓國瑜一同出席會議。

美國政府公布新的關稅政策，對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32%關稅。面對這項不合理要求，政院過去幾日也積極盤點，對未來經濟及產業所受到各項衝擊之對策。

卓榮泰率領相關部會首長，要向國人同胞報告，政府已將因應策略提升到「全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業」的「9大面向、20項措施」支持方案，在面對關稅議題造成全球經貿變化，就業市場也將產生不確定時，政府已預先擬定安心穩定就業措施，做好策略準備，提供勞工及青年朋友支持。

卓榮泰當時曾表示，將於下週主動邀請國會朝野共商國是，期盼以最快速度凝聚共識，也期待朝野黨團以國家為念，共同團結一致，在最短時間內，解決人民最迫切的需要，一起完成這項重要工作。

李慧芝也證實，目前已接獲各黨團正面的回應，卓榮泰並邀請立法院院長韓國瑜一同出席會議，也期待政院所策劃的9大面向20項措施能夠獲得立法院支持，在全球經貿震盪之時，一起做台灣產業界的後盾。