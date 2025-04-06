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裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

裕隆駁「扶不起阿斗」稱惡意中傷 高嘉瑜補刀：台灣人受夠敗家子了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

美國總統川普宣布對等關稅，台灣面臨32%高關稅，民進黨立委王世堅將裕隆汽車形容為「扶不起阿斗」，裕隆集團今聲明指惡意中傷。民進黨前立委高嘉瑜也加入戰局，批裕隆得了便宜又賣乖，「打臉自己！失的是台灣民心！肥裕隆！瘦全民！」

高嘉瑜今天在臉書說，裕隆靠著政府高關稅保護了70年，犧牲的是台灣民眾70年來合理車價的權利！拿全民納稅錢扶植的裕隆汽車！在台灣售價比國外還貴的裕隆汽車！竟然跟5年前一樣，不僅不知反省檢討，還恬不知恥地指責所有批評的人，甚至把70年來政府刻意「扶植保護的特權」說成是「配合政府政策」。

高嘉瑜說，裕隆光109年財報就虧損244.56億元，賠掉過去十年的獲利，台灣減資 57.29 億，卻增資中國近60億。當時裕隆認列投資大陸損益金額:106年度：新台幣 -5,346,677 仟元；107年度：新台幣 -2,488,804 仟元；108年度：新台幣 -10,610,525 仟元。三年度獲利匯回金額：0元，裕隆外銷數據當然也是0。

高嘉，直到2020年裕隆在中國申請破產、血本無歸，把在台灣累積的資本拿到中國輸光光，又回來繼續吸台灣人的血！最近裕隆終於獲利了，但諷刺的是主要靠將1953年便宜取得的「起家厝」「新店裕隆汽車」轉成「新店裕隆城」百貨商場。70年過去，新店裕隆城宣告的是台灣造車夢想破滅，台灣人不該再當冤大頭，更不該繼續讓裕隆予取予求，還要替裕隆承擔高關稅的惡果！裕隆不僅吃台灣人夠夠！還敢反過來咬政府、咬人民！

高嘉瑜說，趁現在調降汽車進口關稅、保健食品關稅，正是時候！台灣人民受夠裕隆這個敗家子了！阿斗就是阿斗，不管是70年還是700年，結果都一樣！

川普 裕隆 關稅 高嘉瑜

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