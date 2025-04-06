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美對等關稅衝擊！政院邀共商國是 傅崐萁點頭：勿淪派錢派對

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅衝擊國內產業，引發各界憂心，傳行政院明天邀集立法院朝野黨團三長共商國是。國民黨立法院黨團總召傅崐萁證實邀約，表示會共赴國難，但政府必須拿出具體解決方案，不能淪為「派錢派對」；並指院際協商應該要由總統召集，但從美國總統川普宣布對台灣徵收32%對等關稅後，就沒看到國家元首公開露面。

傅崐萁說明，自己今天中午左右接到行政院秘書長龔明鑫電話，並邀約明日下午2時共商國是，主要就是討論美國對等關稅一事，突如其來的邀約也打亂大家明日行程；國民黨為了國家共赴國難可以，但政府必須拿出務實的具體方案，是要真正能解決問題的，不能只是單單資源分配的「派錢派對」。

傅崐萁指出，國家碰到這麼大重擊，台灣現在是要團結面對因應，尤其台灣屬於淺碟型市場，並以出口為導向，美國對等關稅完全打中台灣要害，而且台灣最大產值就在資訊科技（IT）產業，但相比日韓等鄰國自有品牌，台灣除台積電外，大多代工產業上下游利潤都很低，也無法像日韓自有品牌可以價格調漲，這才是問題所在。

傅崐萁批評，現在台灣產業碰到困難，政府應該對美國表達強硬立場，可以看到歐盟、大陸、日本、韓國、墨西哥、加拿大等都有作法，新加坡僅有10%關稅也都整個國家準備好，但看不見台灣的作法，甚至幾天下來看不到國家元首賴清德總統出現，反而在宣傳「至少我們還有音樂」。

傅崐萁感嘆，其實面對美國強硬攻擊該怎樣因應，早就應該開會協商，但如果是跨院際協商，照理來講應該是賴清德要出來召集「國是會議」，而非僅是由行政院邀行政體系內的朝野協商。

傅崐萁 川普 關稅

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