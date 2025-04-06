裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

美國總統川普對台灣加徵32%的關稅，民進黨立委王世堅連日抨擊本土汽車品牌裕隆公司，將其形容為「扶不起的阿斗」，裕隆汽車澄清拿政府上百億補助一事並非事實；王世堅今（6日）再度批評裕隆得了便宜還賣乖，他今天要檢討的不是裕隆，而是認為政府應該停止這些不當補助。

王世堅點名，先把對汽車與保健食品的高關稅取消，政府面對美國的關稅戰，要強有力的對應，要先釋出善意與誠意，讓美國心理平衡，願意與台灣坐下來談，他認為這是立竿見影的方式。

王世堅表示，政府60多年來罷黜百業，獨尊裕隆，從土地、資金到研發款項，皆有記錄可考，不容裕隆隨便發聲明否認；他批評裕隆「得了便宜賣乖，我們還要保護（裕隆）多久？」

王世堅抨擊，裕隆不只不務正業，還涉及國安問題，裕隆代理進口中國製MG車，讓政府在台灣用高關稅保護裕隆，裕隆自己卻進口MG車零件到台灣組裝，這就叫做國產車？裕隆到現在連汽車引擎都做不出來，算什麼汽車公司？

王世堅長期關切政府補助裕隆汽車，在川普政府公布全球施加高關稅的細節後，王世堅再提政府不當保護裕隆汽車一事，裕隆今日稍早發出千字文回應。

裕隆集團表示，一直傾力以自有資金投入數百億投資自主研發，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實，裕隆汽車是上市公司，相關數字自可查證，請勿再以訛傳訛。