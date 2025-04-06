快訊

救市措施傍晚將宣布！證交所通知券商待命改交易程式 跌幅上限可能縮至5%或7%

裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

聽新聞
0:00 / 0:00

裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對台灣加徵32%的關稅，民進黨立委王世堅連日抨擊本土汽車品牌裕隆公司，將其形容為「扶不起的阿斗」，裕隆汽車澄清拿政府上百億補助一事並非事實；王世堅今（6日）再度批評裕隆得了便宜還賣乖，他今天要檢討的不是裕隆，而是認為政府應該停止這些不當補助。

王世堅點名，先把對汽車與保健食品的高關稅取消，政府面對美國的關稅戰，要強有力的對應，要先釋出善意與誠意，讓美國心理平衡，願意與台灣坐下來談，他認為這是立竿見影的方式。

王世堅表示，政府60多年來罷黜百業，獨尊裕隆，從土地、資金到研發款項，皆有記錄可考，不容裕隆隨便發聲明否認；他批評裕隆「得了便宜賣乖，我們還要保護（裕隆）多久？」

王世堅抨擊，裕隆不只不務正業，還涉及國安問題，裕隆代理進口中國製MG車，讓政府在台灣用高關稅保護裕隆，裕隆自己卻進口MG車零件到台灣組裝，這就叫做國產車？裕隆到現在連汽車引擎都做不出來，算什麼汽車公司？

王世堅長期關切政府補助裕隆汽車，在川普政府公布全球施加高關稅的細節後，王世堅再提政府不當保護裕隆汽車一事，裕隆今日稍早發出千字文回應。

裕隆集團表示，一直傾力以自有資金投入數百億投資自主研發，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實，裕隆汽車是上市公司，相關數字自可查證，請勿再以訛傳訛。

川普 王世堅 裕隆 關稅

延伸閱讀

王世堅勸柯建銘：不能不同意見就說是共匪 適可而止

亞亞離台民進黨中常委按讚 王世堅：爭取非統支持很重要

王世堅建議黨團別一直甲動 柯建銘：中常會又被直播？

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

相關新聞

裕隆發千字文否認拿百億補助 王世堅再批：得了便宜還賣乖

美國總統川普對台灣加徵32%的關稅，民進黨立委王世堅連日抨擊本土汽車品牌裕隆公司，將其形容為「扶不起的阿斗」，裕隆汽車澄...

台股恐迎黑色星期一！國安基金明開臨時會？財政部回應

美國對等關稅政策重創全球股市，各界憂心台股周一開盤恐面臨無量崩跌，傳出金管會已擬定至少18套劇本因應。行政院長卓榮泰6日...

卓揆邀在野共商國是因應關稅戰 林濁水：讓子彈飛一陣

美國總統川普祭出「對等關稅」大刀，行政院長卓榮泰拋出下周邀國會朝野共商國是。民進黨前立委林濁水指出，應該如賴清德總統邀產...

美對台課32%稅…卓揆拋朝野共商 黃國昌批散漫、失能

美國總統川普日前宣布對等關稅制度，台灣將面臨32%重稅，行政院長卓榮泰拋下周邀朝野共商國是。不過身兼民眾黨主席的立委黃國...

藍批賴清德遇美關稅神隱 綠：除了抹黑、唱衰還會什麼

美國對等關稅政策重創全球股市，台股明天開盤恐面臨一場震撼，國民黨今天質疑賴政府毫無作為。民進黨發言人吳崢表示，總統及行政...

裕隆駁「扶不起阿斗」稱惡意中傷 高嘉瑜補刀：台灣人已受夠敗家子

美國總統川普宣布對等關稅，台灣面臨32%高關稅，民進黨立委王世堅將裕隆汽車形容為「扶不起阿斗」，裕隆集團今聲明指惡意中傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。