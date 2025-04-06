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卓揆邀立院朝野共商國是 民眾黨團：願不計形式出席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影

針對美國總統川普宣布對台課徵32%關稅民眾黨立法院黨團今天證實，行政院長卓榮泰有意與朝野立委共商國是。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌表示，民眾黨一向秉持「國家利益高於政黨利益」的理念，願意不計形式承擔責任，出席行政院邀集會議反映人民心聲。

民眾黨團主任陳智菡稍早透過文字表示，民眾黨團約在下午1時許接獲行政院公關處訊息，卓榮泰有意邀請朝野黨團三長赴行政院共商國是，然而此會議在憲政體制下定位不明，尤其關涉國家重大政策與鉅額預算，行政院來訊內容亟其簡陋，內容含標點符號僅74字。

民眾黨團認為，這些內容既沒主詞，也沒有檢附內容，更是沒有相關議程，在台灣即將面臨美國32%高關稅衝擊、全面壓迫全台產業發展與人民生計之際，足見行政團隊之散漫與無能，甚至連亡羊補牢都不知從何著手，卓榮泰內閣的應對進退毫無頭緒、舉足無措。

陳智菡說明，行政院秘書長龔明鑫在今天下午3時許親自致電黃國昌，親自說明卓榮泰召集會議之事由，黃國昌答覆民眾黨一向秉持創黨價值，亦即堅守國家利益高於政黨利益的理念，因此在國家遭逢此重大變故之際，民眾黨團願意不計形式承擔責任，出席卓榮泰邀集的會議反映人民心聲。

黃國昌表示，麻煩行政院清楚說明目前對美「嚴正交涉」的結果，共同致力減少川普關稅對台灣人民、經濟、發展的負面衝擊，並且為維護國人福祉、永續台灣的整體國力而努力。此外，黃國昌也要求行政院在會前提供與會人員名單、議程與討論事項、會議討論檢附資料，同時確定會議時間，以利多方充分對接討論，提升會議效率。

因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰（圖）說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，行政院長卓榮泰（圖）說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

卓榮泰 川普 民眾黨 關稅 黃國昌

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