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台股恐迎黑色星期一！國安基金明開臨時會？財政部回應

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
美國對等關稅政策重創全球股市，各界憂心台股周一開盤恐面臨無量崩跌，傳出金管會已擬定至少18套劇本因應。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
美國對等關稅政策重創全球股市，各界憂心台股周一開盤恐面臨無量崩跌，傳出金管會已擬定至少18套劇本因應。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

美國對等關稅政策重創全球股市，各界憂心台股周一開盤恐面臨無量崩跌，傳出金管會已擬定至少18套劇本因應。行政院長卓榮泰6日上午於官邸再次召開會議，邀金管會等單位針對國內股市可能的較大波動進行沙盤推演。外界關注國安基金是否7日是否會臨時委員會？對此，財政部表示，國安基金依國安條例規定於4月間召開例行委員會，至會議時間等均依指示辦理。

全球股市因關稅大刀元氣大傷，美股三大指數道瓊工業指數、S&P500 指數、納斯達克指數連兩天近乎崩盤，以科技股為主的那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高20173.89點下跌超過20%，確定進入熊市。

政院人士指出，台股與美股、那斯達克連動性高，台灣歷經連假後首度首度開盤，「一定會有比較大的波動」，政府須注意後續效應，今日會議主要針對可能情況進行後續推演。

至於外界關注國安基金是否7日會召開臨時委員會？對此，財政部表示，國安基金依國安條例規定於4月間召開例行委員會，至會議時間等均依指示辦理。

根據國安基金法規第8條規定，因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議，啟動護盤。

據了解，國安基金雖已定14日召開例會，但若需要召開臨時會討論護盤，隨時都可開會。但依照往例，國安基金不會馬上就出動，還是會先觀察，再針對情勢做出專業綜合研判。

國安基金 川普 財政部 金管會 關稅

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