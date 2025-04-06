美重課32%關稅…民憂開盤血流成河 林思銘批：政府還在睡？

美國重課我國32%關稅，引發各界憂心，國民黨立委林思銘表示，美國此舉重創我國產業，明天股市就將開盤，投資人憂血流成河，「政府是否還在連假中沉睡？」呼籲政府此時應團結，應停止當家鬧事、搞大罷免，別再用經濟未來換取政治紅利。

「政府是否還在連假中沉睡？」林思銘指出，這將重創我國伺服器、筆電等資通訊關鍵產業，以及螺絲、螺帽等扣件產業，不僅動搖台灣出口導向的經濟根基，更威脅數十萬就業人口；今正值清明連假最後一天，明股市即將開盤，投資人憂心忡忡，擔心台股將遭受重創，血流成河。

林思銘呼籲，賴清德總統與行政院長卓榮泰，民進黨應停止當家鬧事，停止繼續搞大罷免，應集中資源與能量，處理當前這場嚴峻的國際經貿危機，把心力放在朝野對話與團結國人，才能共度難關；別再用國家的產業與人民的經濟未來，換取短期政治紅利。

林思銘提到，他早在3月27日於立法院財政委員會質詢時，即已向經濟部與央行等單位警示，有報導指出我國恐被列入「骯髒15國」並遭重課關稅；當時行政部門僅回應，報導尚未獲證實，需待4月1日備忘錄出爐後再行研判。

林思銘感嘆，民進黨政府聲稱台美經貿關係一向密切，有多方管道溝通，並有專案談判小組持續沙盤推演，然而事實證明，政府並無積極掌握情資與即時應對；連假期間，我方反應遲緩被動，甚至前晚深夜卓榮泰還在社群呼籲「安心入睡」，結果隔天國人一覺醒來，卻是令人錯愕。

林思銘批評，民進黨政府對「美國老大哥」一味討好，換來的卻是對我方產業最沉重的打擊，美國宣布課稅後，政府才匆忙召開會議、倉促應對，令人質疑這個內閣是否真正掌握國際脈動？還是全數投入政治活動，根本無暇處理外交與經貿危機？

林思銘表示，歐盟已擬定反制計畫、加拿大宣布對美汽車課徵25%關稅、中國大陸也對美徵收34%關稅，反觀我國政府仍僅提出880億元補貼方案，卻無清楚對外談判藍圖。這880億是否又將動用人民納稅錢？產業信心與市場信心如何重建？