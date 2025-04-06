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政府砸880億迎美關稅衝擊 勞團籲明定「補助期間不得資遣」
美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣課徵32%關稅，行政院4日提出以880億支持工業6大面向14大措施及農業3大面向6大措施。台灣工人鬥陣總工會今天表示，呼籲經濟部、財政部各項對企業的補助措施，務必以「確保企業不裁員」為前提，也應明定補助期間內不得有資遣等降低勞動條件事情發生。
面對美國對台課徵關稅，勞動部提出4大因應措施，包含主動訪視衝擊；對潛在受衝擊勞工提供薪資補貼、提供「安穩僱用獎助計畫」鼓勵企業僱用失業勞工，核予企業僱用獎助金；提供工作崗位訓練與職前訓練，並發給尋職津貼與就業獎勵金。4大措施支援與可動支經費約150億元。
台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，勞動部所提方案幾乎與現行既已政策差異不大，
甚至在歷經2020年新冠肺炎疫情後，對於企業的紓困補助與穩固國內就業穩定的措施，仍然不見具體有效的跨部會整合，以及強化政府內部勾稽的機制，擔憂再度重回「惡質企業左手拿政府補助，右手對員工裁員」的惡夢。
何政家呼籲政府，本次經濟部、財政部各項對於企業的補助措施，務必以確保企業不裁員為前提，將各項補貼及補助辦法，明定於補助期間內不得有資遣情事，並且應將員工薪資帳冊作為審核資料，確保期間內未有違法減薪等侵害勞工權益的情況。
此外，勞動部必須與經濟部及財政部完備政府勾稽作業，一旦企業有向政府申請任何貸款補貼或補助，勞動部應優先訪查並確保該企業未有損及勞工權益情事，若該企業屬多次違反勞動法令的黑名單，應主動向經濟部及財政部通報，審慎評估補貼及補貼的核准，避免淪為惡質企業繼續侵害勞工權益的幫兇。
何政家強調，本次因應美國關稅政策的衝擊，協助台灣各產業穩定的各項措施，皆應全數比照「不裁員、不降低勞動條件」的原則。
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