美關稅大刀影響花卉水產 黃偉哲：3大方向助台南產業突圍

美國總統川普對台祭出32%關稅大刀，恐衝擊台南蝴蝶蘭等相關產業，台南市長黃偉哲今召集相關局處，啟動「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出多元拓展市場、重點輔導中小微型企業及強化產業對話平台3項策略，同時將動用第2預備金，全力協助台南產業突圍。

南市府表示，台南對美國出口大宗為水產與花卉，其中以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大，全世界的蝴蝶蘭花有1/3來自台灣，其中一半產值來自台南，目前美國為台灣蘭花最大出口市場，每年約出口6672萬美元，已與蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，將繼續拓展歐洲與國內市場，分散對美出口風險。

此外，台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值，每年對美出口約4473萬美元，關稅轉嫁恐導致美國零售價格上漲，影響台南出口，後續將加強對亞洲與歐洲海外市場拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工的品質與國內外行銷。

南市府也說，台南對美出口主要產業為電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械、橡塑膠等產業，其中有多數廠家為中小企業，後續將由經發局主導單一窗口，針對中小微型企業進行重點輔導，協助對接中央研發轉型資源，或動用二備金，幫助業者到歐洲及東南亞，拓展海外市場。