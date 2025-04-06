批政府昏頭轉向…白黨團建議賴總統致電川普 閣揆專案報告
美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，4月9日生效。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，整個行政團隊昏頭轉向，至今完全沒有抓到重點，民眾黨團要求提出專案報告，或許能夠比照前總統蔡英文，賴清德總統親自致電川普，趕快提出讓人民安心的方法。
民眾黨立法院黨團昨天發出函文，針對川普宣布對等關稅，影響性不亞於重大天災、疫情或戰爭，絕對不可以等閒視之，需要政府嚴謹評估並提出具體方案，建請立法院長韓國瑜明天召集黨團協商，並且要求行政院後天提出專案報告，凝聚朝野共識面對關稅衝擊巨變，並且為台灣產業環境競爭力謀取出路。
張啓楷今天透過影片向媒體指出，對比全世界絕大多數國家，這幾天大家都是急如星火，因應川普丟出來的高關稅核彈，「我們的安心睡政府不只慢一拍，甚至是慢好幾拍」，好像到現在還是昏頭轉向，整個重點也都還沒有抓到，民眾黨團要求行政院長卓榮泰進行專案報告。
張啓楷也說，或許可以比照蔡英文的做法，不管是跟美國關係很好的副總統蕭美琴，還是直接由賴總統親自致電川普，「全世界很多國家都在跟川普討論，為什麼這個動作還沒做」，麻煩政府趕快提出報告讓人民安心。
張啓楷強調，當前國難當頭本應團結一致，麻煩賴總統趕快站到第一線，邀請朝野政黨領袖與企業舉行會議，同時也請卓榮泰趕快到立法院報告，並且對所謂的大罷免踩煞車，不要一邊喊著團結，另一邊卻對在野黨痛下殺手，政府不要嘴巴講團結，實際上卻繼續分裂台灣。
此外，針對警察人員人事條例覆議案，張啓楷則表示，現在有時間的壓力，確實也是一大問題，民眾黨團贊成加開院會處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言