關稅重擊、政府神隱？ 凌濤諷：協尋賴清德總統

美國將對台灣課徵32%對等關稅，引發熱議。國民黨桃園市議員凌濤表示，面對美國關稅重擊，對照各國領袖第一時間親上火線，向國人公開說明方案，賴清德總統卻神隱邁入第5天，歲月靜好的「神隱政府」令國人心慌，也請大家一起協尋賴總統。

凌濤表示，美國祭出關稅重擊後，新加坡總理黃循財在第一時間面對新國人民，說明可能帶來的經濟蕭條與戰爭，坦然說明提出應對，反觀台灣號稱AI行動內閣的行政院長卓榮泰說「安心睡、抱歉來晚了」，「美國通」副總統蕭美琴大吃潤餅，賴清德總統則拍影片表明「至少我們還有音樂」，而且至今沒有直接面對國人，神隱邁入第5天。

凌濤說，當世界各國都動起來，台灣的內閣傳出要「謀定而後動」，不輕易掀牌，但事實是最大底牌台積電早已雙手奉送出去，根本沒牌；現在政府面對股匯市衝擊、產業危機，必須提出要「越南模式」對美降關稅，還是「歐盟模式」強硬回擊，但看來目前是獨步全球的「神隱模式」，直接投降，開始拿人民納稅錢補貼。

「罷免宣講300場，產業座談沒半場。」凌濤表示，歲月靜好的「神隱政府」令國人心慌，如果現在才緊急在官邸跟產業界對談，為時已晚，代表過去一年通通在睡，最恐怖的不是面對變局，如果團結國人、彈性應對，還可以穩步出牌，最恐怖的是「政府手上其實根本沒方案」，大放洗地文、繼續搞惡罷，台灣的產業經濟、出口貿易，已涉入險境。