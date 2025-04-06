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卓揆邀在野共商國是因應關稅戰 林濁水：讓子彈飛一陣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普祭出「對等關稅」大刀，行政院長卓榮泰拋出下周邀國會朝野共商國是。民進黨前立委林濁水指出，應該如賴清德總統邀產業代表時，業者建議「先等子彈飛一陣再說」，他也以前總統李登輝、蔡英文開國是會議為例，認為應該「謀定而後動為宜」。

針對邀朝野共商國是因應關稅戰的做法，林濁水昨稱，全世界幾乎都受到瘋狂川普重擊，也非常驚恐，但是有以召開國是會議的方式來解決的？且目前首當其衝的是以美國為主要市場的產業，政客們很了解這些產業？可以提出足以緩和川普政策衝擊的方案？「找他們來大拜拜有用，還是治絲益棼？」

林濁水今天援引前總統共商國是為例，他首先提到，李登輝召開的成功國是會議，本質上總統已在議題設定、討論框架、解決方向有定見，然後以「集思廣益」之名召開會議，行說服之實，然後自己隱身幕後，並接納枝節的修改以滿足參與者的面子。

林濁水續指，蔡英文的年改會議，大為不同，其本質是民進黨有強烈定見，但總統猶豫不決，卻又和李過程中隱身不同，反而時時突出總統自己，結果是過程中總統左支右拙，總統長期陷入懊惱氣氛中，直到事後還長時間耿耿於懷，認為她民調因年改而低迷，是失敗的共識會議。

他認為，當然國是會議應該還有其他的召開方式，那麼如今民進黨要開那一樣的國是會議？要謀定而後動為宜。

林濁水也提到，川普瘋狂難測，國內外反彈其大無比，資訊科技及通訊技術（ICT）老闆們建議先等子彈飛一陣再說，應該是明智建議，既然如此，國是會議更不宜急燥召開。

川普 林濁水 民進黨 關稅

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