政府拋多元工具應對美關稅 林沛祥：未加CPTPP怎談判？

美國對等關稅壓境，政府拋五大籌碼及兩因應措施應對，國民黨立委林沛祥批評，我國沒加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，又怎去跟美國要求？若真要美國撤回超高關稅，他們恐要台灣稀有且珍貴的晶片製造業，賴政府應思考如何應對，美國國策是否還值得我國一味跟隨？

美國總統川普對等關稅政策震驚各界，據了解，賴政府內部已盤點五大對美談判籌碼，包括降低關稅、投資、採購、排除非關稅投資障礙，以及美方最關心的洗產地問題等多元工具；副總統蕭美琴也提出兩因應措施，包含積極準備與美方下一階段的談判，以及檢視及調整現行能源、原物料等國際採購模式等。

林沛祥表示，賴五大籌碼、蕭兩因應措施都是建立在台灣有加入CPTPP的前提下，才會受到一定制度上的保障，才有機會去向美國要求相對比較優渥的待遇，「但是很尷尬的是，我們並沒有加入CPTPP。」所以加入當現在全球進入關稅戰的時候，台灣的出口會受到很大傷害，而美國也沒有必要犧牲其戰略目標及戰略利益，來回報台灣主動降低關稅的善意。

林沛祥指出，蕭美琴提出調整現行能源及原物料等國際採購模式，但因為台灣的關稅比其他大部分國家高得多，且台灣也不是只有針對美國的關稅，再加上沒有加入CPTPP，「所以零關稅或低關稅的優惠，我們無法享受。」即便我國主動對美國加強投資的額度，或是主動降低我方關稅，種種看來也無法對我國產業有任何明顯幫助。

「我認為這是國安危機及經濟危機。」林沛祥認為，如果美國真要撤回超高關稅的話，他們就是要台灣稀有、珍貴的晶片製造業，且他們也不停放話說要把晶片製造業搶回美國；美國從以前看似友善的老大哥的型態，到現在變成赤裸裸透過經濟行動來搶劫的土匪。賴政府究竟該怎麼面對？難道只能一天到晚加碼投資對美國示好或都說美國好棒棒？

林沛祥感嘆，他曾不只一次提醒賴政府，若跟著美國的國策走，會遇到莫大的麻煩，甚至嚴重的危機，結果他烏鴉嘴不幸說中，執政團隊應該要好好考慮，美國國策是否還值得中華民國一味跟隨？