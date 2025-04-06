美對台課32%稅…卓揆拋朝野共商 黃國昌批散漫、失能
美國總統川普日前宣布對等關稅制度，台灣將面臨32%重稅，行政院長卓榮泰拋下周邀朝野共商國是。不過身兼民眾黨主席的立委黃國昌批評，賴政府沒有對美談判具體策略，且卓散漫、失能，沒能力帶領行政團隊。而民眾黨團昨已發函給立院院長韓國瑜，盼立即開朝野協商，要求部會到立院專報。
黃國昌今上午出席民眾黨新北黨部兒童節活動，被問及美國將對台課徵關稅，黃說，美國總統川普對台灣課徵32%這麼高的關稅，令人遺憾的是賴政府團隊連最基本正確資訊都無法收集到，更沒有對美談判具體策略，且卓榮泰前天晚上還要國人安心入睡，沒想到是整個台灣政府都在睡，從頭到尾都在睡。
黃國昌批評，卓面對美國關稅重大問題散漫、失能，民眾黨認為卓已經沒能力帶領行政團隊，希望總統賴清德別搞神隱，必須站上第一線召集朝野主要政黨、產業勞工代表，趕快召開國是會議，共商解決台灣危機，民眾黨在關鍵時刻也願意承擔責任，面對危機大家共商國是，但不能讓行政院空口說白話，提不出具體策略，因此民眾黨立院黨團昨日已經發函給韓國瑜，希望韓能立即召開朝野協商，透過黨團協商立刻要求相關部門到立院專案報告，告訴國人政府所要採行的措施及應對方式。
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