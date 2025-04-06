黃國昌：卓榮泰散漫失能 總統應站第一線開國是會議

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，民眾黨主席黃國昌今天說，行政院長卓榮泰面對這麼重大問題時散漫、失能，沒有能力再帶領行政團隊，總統賴清德須站上第一線召開國是會議，共商如何解決危機。

民眾黨上午在板橋舉辦歡慶兒童節活動，黃國昌、新北市議員陳世軒、民眾黨新北市黨部主委周台竹等人出席，擔任闖關活動關主，與小朋友同樂。

針對川普宣布對台課徵32%對等關稅，黃國昌受訪時表示，整個賴政府團隊連最基本正確資訊都沒辦法蒐集到，更沒有對美談判的具體策略，完全沒準備，也沒辦法提出具體措施，卓榮泰前一天還要民眾安心入睡，結果從頭到尾賴政府團隊都在睡。

黃國昌說，卓榮泰面對美國關稅這麼重大的問題散漫、失能，卓榮泰已經沒有能力再帶領行政團隊，第一時間希望賴總統不能再神隱，必須站上第一線，召集朝野主要政黨、產業、勞工代表，趕快召開國是會議，共商如何解決對台灣所造成的重大危機。

黃國昌表示，民眾黨在這個關鍵時刻，絕對願意承擔責任，跟其他朝野主要政黨針對台灣如何面對這麼大的危機共商國是。在此之前，也不能夠讓行政院繼續空口說白話，提不出任何具體策略。

黃國昌指出，昨天民眾黨立法院黨團已正式發函給立法院長韓國瑜，希望能立即召開朝野協商，要求具代表性的行政部門到立法院進行專案報告，清楚告訴民眾，政府接下來要採行的措施及應對方式。

另外，民眾黨團副總召張啓楷透過媒體群組表示，南韓、日本等國都在積極因應川普提出的高關稅，但台灣「安心睡」的政府慢了好幾拍，因此民眾黨團要求卓榮泰8日到立法院專案報告，跟美國交涉的內容是什麼。

張啓楷說，呼籲跟美國關係很好的副總統蕭美琴，可以學前總統蔡英文，「趕快跟川普通個電話」，全世界很多國家都跟川普在討論，為什麼政府什麼動作都沒有，要趕快行動，讓人民安心。