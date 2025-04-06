影／川普關稅海嘯來襲 黃國昌：整個賴政府都在睡

美國總統川普日前簽署行政命令對多國課徵關稅，台灣出乎意外遭增加了32%的關稅。民眾黨主席黃國昌直言，行政院長卓榮泰在川普宣布關稅前一天還要國人安心睡覺，事後也拿不出有效對策，可見在面對關稅事件，整個賴政府都在睡，喊話賴清德總統不能再搞神隱。

黃國昌表示，遺憾從這次事件看出來，整個賴政府團隊連基本的正確資訊都沒辦法蒐集到，更沒有對美談判具體策略，看得出完全沒有準備跟具體措施，前一晚卓榮泰還要國人安心睡覺，可見卓榮泰面對美國關稅這麼重大問題「散漫、失能！」