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影／川普關稅海嘯來襲 黃國昌：整個賴政府都在睡

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今天表示，面對關稅事件整個賴政府散漫失能，呼籲賴清德總統不能再神隱，應該立即召開國是會議共商對策。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天表示，面對關稅事件整個賴政府散漫失能，呼籲賴清德總統不能再神隱，應該立即召開國是會議共商對策。記者潘俊宏／攝影

美國總統川普日前簽署行政命令對多國課徵關稅，台灣出乎意外遭增加了32%的關稅。民眾黨主席黃國昌直言，行政院長卓榮泰在川普宣布關稅前一天還要國人安心睡覺，事後也拿不出有效對策，可見在面對關稅事件，整個賴政府都在睡，喊話賴清德總統不能再搞神隱。

黃國昌表示，遺憾從這次事件看出來，整個賴政府團隊連基本的正確資訊都沒辦法蒐集到，更沒有對美談判具體策略，看得出完全沒有準備跟具體措施，前一晚卓榮泰還要國人安心睡覺，可見卓榮泰面對美國關稅這麼重大問題「散漫、失能！」

黃國昌進一步說，卓榮泰已經沒有能力繼續帶領行政團隊，賴清德總統不能再搞神隱，必須站上第一線召集主要政黨、產業、勞工代表召開國是會議，要如何解決對台灣所造成的重大危機，卓榮泰不能再空口說白話，民眾黨希望在這段時間，希望立法院長韓國瑜立即召開朝野協商，透過黨團協商要求具代表性的行政部門到立法院進行專案報告，清楚的告訴國人政府接下來所要採行的措施以及應對的方式。

民眾黨主席黃國昌（中）今天出席兒童節活動，並和小朋友一起唱跳律動。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天出席兒童節活動，並和小朋友一起唱跳律動。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）今天出席兒童節活動，並和小朋友一起唱跳律動後看著小朋友在遊戲間玩耍。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）今天出席兒童節活動，並和小朋友一起唱跳律動後看著小朋友在遊戲間玩耍。記者潘俊宏／攝影

卓榮泰 川普 賴清德 關稅 黃國昌

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