藍批賴清德遇美關稅神隱 綠：除了抹黑、唱衰還會什麼

美國對等關稅政策重創全球股市，台股明天開盤恐面臨一場震撼，國民黨今天質疑賴政府毫無作為。民進黨發言人吳崢表示，總統及行政團隊在美國宣布關稅對等政策後，立即密集召開因應會議並與相關產業會面討論對策，對比在野黨，這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？

美國總統川普祭出對等關稅大刀，外界憂心台股周一開盤恐無量崩跌。國民黨今舉行記者會提出幾項具體作為建議，同時質疑，民進黨過去一年都在搞大罷免，如今關稅要上路還端不出方案，嚴重準備不足，世界各國對應美方關稅的作法，更凸顯賴政府的神隱模式令國人相當恐懼。

對此，吳崢表示，行政團隊事前沙盤推演、事後應變措施研擬都持續進行，沒有神隱，尤其川普本月3日正式提出對等關稅措施後，賴清德總統便隨與行政團隊召開因應會議，且由行政院長卓榮泰率相關部會首長在第二天召開記者會，針對受影響層面提出對策。昨天與今天，賴總統更是在官邸邀集相關產業代表聽取意見，並表達政府未來因應作為。

吳崢說，經貿談判並不是嘴巴說說就馬上可以做，很多事需要步驟、策略，更多的是要拿到談判桌上的籌碼，這些都無法事先對外揭露；面對美國對等關稅政策，世界各國都有相關的回應，就如同新加坡總理昨天的影片，也是以先安定民心，呼籲團結為重，反觀國民黨，請問這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，還做了什麼？

而針對指控總統當小編去川普社群X留言一事，吳崢回批，國民黨議員柳采葳指控要本於事實，賴總統只是在自己的X帳號發表對此事的看法，這是過往對於國際議題的社群發佈的慣例，「如果柳議員不會用X，大可以請教google」。

吳崢也回應，賴總統的台灣祭宣傳影片是在連假前就已錄製完成，主要是提醒參與活動的樂迷們要注意自身安全，至於影片如何運用，尊重主辦單位。藍營不支持台灣在地音樂就算了，還以此移花接木，造謠生事，真不知道在野黨是壞還是笨。