關稅海嘯將至…國民黨批賴總統神隱「歲月靜好」 提4項建議作為

美國總統川普祭出對等關稅大刀，外界憂明日開盤走勢。國民黨今舉行記者會提出幾項具體作為建議，同時質疑，民進黨過去一年都在搞大罷免，如今關稅要上路還端不出方案，嚴重準備不足，世界各國對應美方關稅的作法，更凸顯賴政府的神隱模式令國人相當恐懼。

國民黨發言人楊智伃指出，川普政府宣布對等關稅至今已過78個小時，台灣企業都非常擔憂，尤其是中小企業首當其衝，卻不見賴總統現身說法、還在賴床，全球供應鏈重組的浪潮下，各國政府都積極出招，賴政府幾篇新聞的洗地文，就能展現對中小企業、出口廠商的衝擊的交代嗎？

楊智伃說，有水龍頭廠商接獲停工通知，所有產業都在擔心，但執政黨的立委與縣市首長還在大罷免。台灣產業都等著過「清明節」，賴清德和卓榮泰還在過「兒童節」嗎？賴政府難道是要找川普提「覆議」？還是再聲請大法官釋憲嗎？

台北市議員柳采葳批評，民進黨像是一群沒有病識感的病人，民進黨團總召柯建銘說「預估關稅10%左右而已」；副總統蕭美琴說「清明節必吃的潤餅，大家都包什麼料呢？」卓榮泰說政府有準備「各位請安心入睡」；賴總統喜孜孜舉起「至少我們還有音樂」的應援毛巾，大難臨頭還有聽音樂的雅緻，不愧是皇城之內一片祥和的「清德宗」。

柳采葳指出，綠委賴瑞隆稱國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍已赴美溝通，但事實上，吳釗燮的行程早就規畫好，跟關稅一點關係都沒有；媒體也爆出林佳龍根本沒有同行到美國；賴瑞隆若不是被騙就是壞、要帶風向。

國政基金會副執行長凌濤也批評，「民進黨政府罷免宣講300場，產業座談沒半場。」面對股匯市下周恐大動盪，這個政府除了睡覺、聽音樂、吃潤餅還做了什麼？新加坡總理黃循財直接面對國人說明未來可能的戰爭與貿易衝擊；反觀賴總統迄今神隱邁入第5天，一個歲月靜好的神隱政府，國人真的可以信賴嗎？

對於行政院提出補助措施，三三會理事長林伯豐說「獎勵措施不清不楚」；商總理事長許舒博也說，整場記者會聽不到重點；亞太商工總會執行長邱達生說，880億元預算雖具短期緩衝效果，但難以根本解決台美間長期貿易順差問題。民進黨立委郭國文也說，880億不足以應對關稅戰。

凌濤說，國民黨提出多項具體作為的建議，包括一、採購新技術核電設施，提升能源供應國家安全、降低台美貿易順差，一舉二得；二、成立談判小組，任命特使儘速赴美談判；三、半導體沒有納入本次，投審會是否以台積電赴美投資作為談判籌碼？四、共同防禦區域安全綁定台美貿易。

凌濤呼籲賴政府清楚交代，面對32％關稅到底由誰領軍談判？策略是什麼？而短中長的因應期程都應該向國人具體說明。