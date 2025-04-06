農業部砸180億迎關稅衝擊 學者：應趁此機會談FTA

因應美國課我32%關稅，農業部將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，也將持續開拓新興高端市場等。然而農經專家指出，這些措施都只是新瓶裝舊酒，台美雙方應趁此機會談自由貿易協定（FTA），藉此來進一步將雙方進口產品關稅逐步降為零，而非遇到美國就腳軟。

面對美國宣布調整關稅，農業部推出金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓3大面向6大措施，包含農業貸款利率加碼補貼1.5%、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內行銷活動、擴大海外行銷等。

然而細看上述措施，絕大部分早已行之有年；擴大國內行銷活動、擴大海外行銷也是每年都有的既定措施，和外國面對美國加重滾關稅強力反制的做法，台灣只剩下「要借錢找政府」的毫無新意。

陳李農改團隊執行長李武忠指出，農業部這次推出的絕大部分做法都是一直在做的，甚至是既有的延續性政策，很多關稅並非我們不想降，如果美國願意和台灣簽FTA的話就能把關稅逐步降到零，但是目前雙方都沒有簽訂任何FTA，應該趁此機會來談，「政府要找真的會談判的，遇到美國就腳軟那就不必了。」

李武忠說，行政院拋出的880億都是老百姓的納稅錢，應該要想辦法說服民眾錢花得有價值，但這次卻沒有告訴民眾砸錢後的預期成果，以及誰能保證有效果，結果沒人敢下軍令狀，我們的政策往往沒有成熟的究責機制，這是最大的問題，在野黨也應提出監督制度。

李武忠說，之前大家都說雞蛋不要放在中國大陸的籃子裡，難道之後把農產品轉移到美國或日本的單一市場就可以？川普這次的關稅措施恐大大影響貿易出口，但我們對美國貿易有任何風險管控機制嗎？台灣這幾年農業政策大概就只有補助，短期確實有效，但整體技術都沒有升級，真正的問題也沒有解決，喊了許久的智慧農業仍沒有成為主流。