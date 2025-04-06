快訊

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

農業部砸180億迎關稅衝擊 學者：應趁此機會談FTA

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國總統川普單方面對許多國家所有進口祭出的關稅措施，已在美東時間5日生效。路透
美國總統川普單方面對許多國家所有進口祭出的關稅措施，已在美東時間5日生效。路透

因應美國課我32%關稅農業部將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，也將持續開拓新興高端市場等。然而農經專家指出，這些措施都只是新瓶裝舊酒，台美雙方應趁此機會談自由貿易協定（FTA），藉此來進一步將雙方進口產品關稅逐步降為零，而非遇到美國就腳軟。

面對美國宣布調整關稅，農業部推出金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓3大面向6大措施，包含農業貸款利率加碼補貼1.5%、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內行銷活動、擴大海外行銷等。

然而細看上述措施，絕大部分早已行之有年；擴大國內行銷活動、擴大海外行銷也是每年都有的既定措施，和外國面對美國加重滾關稅強力反制的做法，台灣只剩下「要借錢找政府」的毫無新意。

陳李農改團隊執行長李武忠指出，農業部這次推出的絕大部分做法都是一直在做的，甚至是既有的延續性政策，很多關稅並非我們不想降，如果美國願意和台灣簽FTA的話就能把關稅逐步降到零，但是目前雙方都沒有簽訂任何FTA，應該趁此機會來談，「政府要找真的會談判的，遇到美國就腳軟那就不必了。」

李武忠說，行政院拋出的880億都是老百姓的納稅錢，應該要想辦法說服民眾錢花得有價值，但這次卻沒有告訴民眾砸錢後的預期成果，以及誰能保證有效果，結果沒人敢下軍令狀，我們的政策往往沒有成熟的究責機制，這是最大的問題，在野黨也應提出監督制度。

李武忠說，之前大家都說雞蛋不要放在中國大陸的籃子裡，難道之後把農產品轉移到美國或日本的單一市場就可以？川普這次的關稅措施恐大大影響貿易出口，但我們對美國貿易有任何風險管控機制嗎？台灣這幾年農業政策大概就只有補助，短期確實有效，但整體技術都沒有升級，真正的問題也沒有解決，喊了許久的智慧農業仍沒有成為主流。

FTA 川普 行政院 農業部 農民 關稅

延伸閱讀

美重演經濟大蕭條？川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年慘敗

川普對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影

法人評關稅震撼彈：周一台股跌千點是低消

32%關稅來襲 楊文科籲政府盡速與美交涉調降

相關新聞

農業部砸180億迎關稅衝擊 學者：應趁此機會談FTA

因應美國課我32%關稅，農業部將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，也將持續開拓新興高端市場等。然而農經...

川普稱拿走美晶片 游淑慧點科技業心酸：吃定台灣會聽話

美國總統川普宣布對等關稅政策，國際深受衝擊，對於川普稱台灣拿走美國晶片和半導體產業，議員游淑慧嘆強權就是可以定義歷史，那...

32%關稅來襲 楊文科籲政府盡速與美交涉調降

川普宣布啟動關稅大戰，大肆向各國徵收「對等關稅」，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。對此，新竹縣長楊文科指出，台灣...

【總編開箱】資訊封閉、反應遲緩：民進黨政府失民心的關稅教訓

因應川普政府祭出的對等關稅，我方反應慢半拍在先，然後資訊不夠公開在後，難怪國人會對整個政府失去信心。

訂單被別國搶走？圖解美對台關稅戰 工具機、螺絲業者最傷

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協商降低稅率，否則只能出走美國設廠。

在野黨團要卓揆專案報告

美國總統川普宣布實施對等關稅，國民黨、民眾黨立院黨團都提案，要求行政院長卓榮泰就對等關稅因應措施，赴立院進行專案報告。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。