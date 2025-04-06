32%關稅來襲 楊文科籲政府盡速與美交涉調降

川普宣布啟動關稅大戰，大肆向各國徵收「對等關稅」，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。對此，新竹縣長楊文科指出，台灣長年是美國最堅實的科技夥伴，如今卻因關稅政策被削弱競爭力，這是沉痛的一擊，所謂「對等關稅」，日本僅為24%、南韓僅25%，這樣的「對等」公平嗎？呼籲中央政府盡速啟動與美方的交涉機制，爭取調降關稅。

楊文科昨深夜在臉書發文，他說，過去六年身為縣長，時常奔走於各鄉鎮執行縣政公務。每當夜幕低垂總能在工業區看到依然燈火通明的廠房。有的是剛起步的IC設計新創團隊，正努力敲定與美國的第一筆訂單；有的是靠穩定出口支撐整個家庭的資通訊零組件廠商。

然而，這次美國對台灣祭出的32%高額關稅，對台灣而言，並不只是冰冷的貿易數字，而是直接衝擊到無數家庭的生計與希望。

楊文科說，據財政部最新統計，2024年台灣對美出口總額達1114億美元，其中99%為工業製品。光是伺服器、筆電、顯示卡與網通設備等高附加價值資通訊產品，就出口了514.94億美元，占比超過46%。

面對新關稅政策，台灣被課徵高達32%的所謂「對等關稅」，但日本、南韓被課徵的對等關稅都比台灣少，這樣公平嗎？新竹以高科技產業聞名，包括半導體、電子零組件、光電、生物技術等領域。其中，半導體相關產業產值佔大新竹地區總產值約七成，為主要支柱產業。

楊文科指出，長年以來，台灣是美國最堅實的科技夥伴，靠一點一滴的努力、創新與品質，在全球供應鏈中贏得尊敬。如今卻因關稅政策被削弱競爭力，對我們，這是沉痛的一擊。

楊文科說，這一刻，台灣更需要團結一致。中央近期提出「9大面向、20項措施、880億元」的產業支持方案，對新竹縣來說，要讓這些資源發揮實效，關鍵在於與地方的對接與落實。身為縣長，他責成竹縣工策會盡速了解企業衝擊及意見，並向中央提出具體需求，包括補助方案與轉型支援，穩住產業信心，穩住在地就業。

楊文科表示，竹縣是一座靠科技站穩世界舞台的城市，是無數工程師、技術人員與第一線勞工的心血成果。不能也不會讓努力被犧牲。他在此正式呼籲中央，盡速啟動與美方的交涉機制，爭取調降關稅，降低台灣企業的衝擊。他會全力以赴，為城市、人民爭取一個公平、合理的對待。