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觀察站／美對台予取予求 關稅只是開始？

聯合報／ 本報記者周佑政
美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，賴清德（左）總統指示行政院持續與美方強力交涉。圖／聯合報系資料照
美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，賴清德（左）總統指示行政院持續與美方強力交涉。圖／聯合報系資料照

美國對等關稅風暴來襲，賴清德總統指示對美強力交涉，但台灣的談判籌碼不多，畢竟民進黨親美抗中立場鮮明，在經貿上台美貿易依存度高；且關稅只是起頭，美國的「終極目的」為何，我方是否全盤掌握、準備好應對，或是只能任美方予取予求，國人都在等賴政府的答案。

面對如此重大衝擊，賴政府第一時間表達不合理、高度遺憾，隨後行政院端出八八○億元協助產業，並將與美國強力交涉。不過，政院撒幣補貼只是短期因應方式，接下來要端出何種方案，與美方深度談判才是重點。

只不過，台灣的談判籌碼十分有限。在政治與經貿上，民進黨政府執政以來，因為固有意識形態以及國際大環境，刻意減少與中國大陸往來與投資；台灣經濟規模小，加上與美方貿易密切，自然也不可能如中國大陸採取「報復式」手段反制美國。

可以想見，接下來包括降低關稅、擴大對美投資、採購將是台灣所剩不多的因應之道，而對美採購除了天然氣、石油、再生能源，美方期待台灣採購的的還有核能。但核電議題對民進黨而言，又是一道高度困難的政治議題，短期內恐也難有解方。

就算台灣盡可能「彎腰」、符合美方期待，希望降低這場關稅海嘯的衝擊；接下來，除了各國已知美方將對半導體產業關稅出手，川普的不可預測性太高，到底還會出哪些招，我方是否已經充分掌握、有無對策，總不能任憑美方需索無度。

而在對內方面，行政院長卓榮泰提出朝野共商國是，但朝野早已因為政院無限覆議、綠營發動大罷免撕破臉，朝野如何團結共赴國難，也是民進黨政府的艱難課題。

在高度專業的國際關稅經貿議題中，對比產業界的實際需求與政策建言，政治人物的意見沒有那麼重要，但畢竟內部和諧，對執政黨應對外部挑戰才有助益；值此關鍵時刻，賴總統在了解產業界建言之餘，也應積極與在野黨溝通，並站上第一線安撫國人的焦躁與不安。

再生能源 半導體 卓榮泰 川普 核能 賴清德 關稅

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