聽新聞
0:00 / 0:00

專家建議 FDA核准藥 免重複審查

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／綜合報導
前健保局總經理張鴻仁表示，政府談判勢必須要籌碼，美國藥界實力強，建議我國可將美國食藥局（FDA）核准藥品，入台時不必再經衛福部食藥署審查作為誘因，此舉也可避免國內重複審查，並加速病人用藥，是貿易戰中雙贏局面。本報資料照片
前健保局總經理張鴻仁表示，政府談判勢必須要籌碼，美國藥界實力強，建議我國可將美國食藥局（FDA）核准藥品，入台時不必再經衛福部食藥署審查作為誘因，此舉也可避免國內重複審查，並加速病人用藥，是貿易戰中雙贏局面。本報資料照片

美國擬擴大課徵藥品關稅，台灣可預期將受其影響。前健保局總經理張鴻仁建議，政府應在談判中提出具體籌碼，爭取互惠。台灣可仿效新加坡模式，對已通過美國食藥局（ＦＤＡ）核准的藥品，免除重複審查、直接上市，既可加速新藥引進，也有助提升病患用藥效率，爭取美方在貿易談判上的讓步。

張鴻仁說，類似的情況早在卅年前即曾發生，當時美方以「三○一條款」為由，要求台灣簽署醫藥品專利協定，否則將祭出高額關稅。我國雖承受壓力簽署協定，但也藉機推動學名藥改革、要求上市前須通過藥品生體相等性（ＢＥ）試驗，反而促成國內藥品品質提升，面對此次美國的貿易施壓，台灣也可趁此爭取實質改革機會。

目前我國對於已獲ＦＤＡ核可的藥品，仍須經食藥署重新審查，平均等候時間長達一年，加上台灣市場小、藥價低、健保議價空間有限，藥廠利潤差，導致許多新藥與醫材遲遲無法進入台灣市場。

不過，藥品交互承認制度並非無爭議。據了解，台灣過去曾與美方討論交互承認核可清單，但因國內藥廠反對而告終。不具名業界人士指出，我國藥廠以製造學名藥為主，若開放交互承認，等同打開大門讓他國低價學名藥進入台灣市場，對本土產業衝擊不小，尤其以印度為代表的低價藥品競爭力極強。

為降低衝擊，不具名業界人士建議，可從「醫材」作為交互認可的起點，本土醫材產值相對較小，開放空間大，對產業影響相對有限，也可讓民眾同步受惠於國際先進產品。

川普 關稅 食藥署

延伸閱讀

川普關稅衝擊…3學者籲放手匯率縮減順差 央行：市場供需決定

川普關稅影響波蘭經濟 汽車零件食品出口業受衝擊

川普關稅海嘯來襲 在陸台商嘆「4產業」易受影響：局勢更困難

川普祭對等關稅 經濟學家：加劇其他國家面臨「大陸衝擊」

相關新聞

應對美關稅 3直轄市設專案小組

面對美國總統川普的高關稅衝擊國內產業，台中、桃園與高雄市政府相繼成立專案或對策小組因應。針對行政院祭出八八○億元，新北市...

觀察站／美對台予取予求 關稅只是開始？

美國對等關稅風暴來襲，賴清德總統指示對美強力交涉，但台灣的談判籌碼不多，畢竟民進黨親美抗中立場鮮明，在經貿上台美貿易依存...

訂單恐被別國搶走…傳產業者「重傷」 促政府速協商

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，工具機產業首當其衝，台灣工具機暨零組件公會創會理事長楊德華直言「重傷」，籲政府盡快與美國協...

觀察站／無論和戰 台灣都要有長遠戰略

美國總統川普對等關稅新政公布後，全球各國無不跳腳，不過，每個國家反應各不同，中國大陸直接跟美國開幹，另一派如越南選擇打落...

在野黨團要卓揆專案報告

美國總統川普宣布實施對等關稅，國民黨、民眾黨立院黨團都提案，要求行政院長卓榮泰就對等關稅因應措施，赴立院進行專案報告。民...

專家建議 FDA核准藥 免重複審查

美國擬擴大課徵藥品關稅，台灣可預期將受其影響。前健保局總經理張鴻仁建議，政府應在談判中提出具體籌碼，爭取互惠。台灣可仿效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。