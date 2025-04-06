在野黨團要卓揆專案報告

美國總統川普宣布實施對等關稅，國民黨、民眾黨立院黨團都提案，要求行政院長卓榮泰就對等關稅因應措施，赴立院進行專案報告。民進黨立院黨團表示，尊重國會強力監督，也呼籲朝野團結對外。

立院在野黨團已函請立法院長韓國瑜，針對邀請卓榮泰就對等關稅因應措施進專案報告召集協商。但立法院議場自三月廿一日起被民進黨立委占領主席台至今，遲遲無法回復議事。

國民黨團呼籲，卓榮泰、經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍等人，必須立即赴立法院進行專案報告，清楚交代未來的產業政策方向與危機應變措施。

國民黨團書記長王鴻薇表示，「警察人員人事條例」覆議案也有時間壓力，因此不排除用加開院會方式進行專案報告。王也喊話民進黨團以大局為重，不要再繼續搞政治鬥爭、搞癱瘓。

民眾黨團要求政院提專案報告，內容應包含賴政府對美嚴正交涉的內容與結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議及嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整全方面準備。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門在清楚美方為何對台灣課百分之卅二關稅之後，針對不合理之處，一定要據理力爭。

另外，桃園市長張善政建議超徵稅收用於紓困轉型等作為因應。王鴻薇說，黨團認為可以討論，且與普發現金新台幣一萬元毫不衝突。