聽新聞
0:00 / 0:00
在野黨團要卓揆專案報告
美國總統川普宣布實施對等關稅，國民黨、民眾黨立院黨團都提案，要求行政院長卓榮泰就對等關稅因應措施，赴立院進行專案報告。民進黨立院黨團表示，尊重國會強力監督，也呼籲朝野團結對外。
立院在野黨團已函請立法院長韓國瑜，針對邀請卓榮泰就對等關稅因應措施進專案報告召集協商。但立法院議場自三月廿一日起被民進黨立委占領主席台至今，遲遲無法回復議事。
國民黨團呼籲，卓榮泰、經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍等人，必須立即赴立法院進行專案報告，清楚交代未來的產業政策方向與危機應變措施。
國民黨團書記長王鴻薇表示，「警察人員人事條例」覆議案也有時間壓力，因此不排除用加開院會方式進行專案報告。王也喊話民進黨團以大局為重，不要再繼續搞政治鬥爭、搞癱瘓。
民眾黨團要求政院提專案報告，內容應包含賴政府對美嚴正交涉的內容與結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議及嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整全方面準備。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門在清楚美方為何對台灣課百分之卅二關稅之後，針對不合理之處，一定要據理力爭。
另外，桃園市長張善政建議超徵稅收用於紓困轉型等作為因應。王鴻薇說，黨團認為可以討論，且與普發現金新台幣一萬元毫不衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言