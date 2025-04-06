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應對美關稅 3直轄市設專案小組

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
美國總統川普2日在白宮宣布對世界各國課徵對等關稅衝擊國內產業。歐新社
美國總統川普2日在白宮宣布對世界各國課徵對等關稅衝擊國內產業。歐新社

面對美國總統川普的高關稅衝擊國內產業，台中、桃園與高雄市政府相繼成立專案或對策小組因應。針對行政院祭出八八○億元，新北市長侯友宜認為僅是杯水車薪，雲林縣長張麗善強調關稅衝擊還有談判空間，台灣不能任人宰割。

台中聚集全台七成手工具產業，去年出口總值約卅七點八億美元，對美出口約占五成。台中經發局表示，台中逾三百家廠商的商品銷美、歐為主，美國提高關稅，衝擊我方價格競爭力，市府將持續掌握中央各項協助方案，並成立專案小組，主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究、協助對接中央資源，降低產業衝擊。桃園市長張善政也指示市府成立跨局處專案小組，對接中央聯繫紓困及解決方案，並邀產業公私協會、專家代表參與；並分別針對伺服器、中小企業遭遇的關稅衝擊，優先籌辦兩大研討會，實質對談匯聚對策。

高雄螺絲、螺帽等零件業衝擊亦大，高雄市府指出，市府已跨局處成立「因應對等關稅經濟對策小組」，會持續與中央及業界密切溝通，全力降低對高雄產業的衝擊。新北市新聞局長李利貞昨轉述侯友宜說法指出，如何穩固本土企業的根是重點方向，相較其他國家預作準備，呼籲中央亡羊補牢、積極與美方協商，爭取更多有利條件。

張麗善說，各國都開始與美國談判，台灣不要再把自己有利的籌碼都拱手讓人，台積電已到美國擴大投資，難道聯電也要拱手讓人嗎？台灣不能任人宰割，要有短中長期策略降低傷害。

彰化縣長王惠美說，彰化以傳統產業為主，受衝擊尤其嚴重，縣府除等待中央的應變方式，也在蒐集資料，並與企業界研商讓產業升級，希望能順利度過難關。

中廣前董事長趙少康表示，當務之急是降低對美的貿易順差，可以透過台幣升值、重啟核電廠購買美國設備、增加銷陸、開放大陸觀光客來台、用超徵稅額及外匯存底協助廠商度難關，以及降低進口關稅等救台灣。

民進黨立委郭國文說，應參考「越南模式」，川普在越共總書記蘇林通話，且在越南表態願意對美國零關稅後，雙方將就全面取消雙邊關稅展開協商。

民進黨立委王定宇表示，台灣應降低關稅（例如汽車業）回應川普平等互惠關稅要求；證明台灣有能力執行防止中國洗產地的具體作為；加大對美採購（例如能源），以降低貿易差額，加上台積電等對美投資設廠，據此與美方進行談判。

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