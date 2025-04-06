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觀察站／無論和戰 台灣都要有長遠戰略

聯合報／ 本報記者陳儷方馬瑞璿

美國總統川普對等關稅新政公布後，全球各國無不跳腳，不過，每個國家反應各不同，中國大陸直接跟美國開幹，另一派如越南選擇打落牙齒和血吞，對美關稅直接降到零。或戰、或和，每個國家都有自己的盤算，他山之石，都可成為台灣執政者的借鏡。

中國大陸很明確，既然關稅被課到最高，決定破罐子破摔，美國課大陸多少稅，大陸就回擊多少稅，儼然一副「老子沒在怕你」，沒了我大陸這個世界工廠，美國的iPhone要變得多貴、生活用品要變得多貴，老美自己承擔。

越南則是完全不同的做法。越共總書記蘇林四日晚間和川普通話時說，越南願將對美國輸越商品徵的進口關稅降至零。蘇林還說越南將持續從美進口更多越南所需商品，並鼓勵美商加強對越投資，越南政府將為他們提供便利。

無論是哪一種做法，裡面都有著各國政府的不同算計。

大陸看似直接開幹，但也是一種以戰逼和的方式；越南看起來做小伏低，但如果越南的關稅有機會將為零，雖然損失關稅，但在東南亞其他各國都還被美國課以高關稅的時候，越南不僅可迅速從關稅戰脫身，未來還可以吸引更多企業到越南投資，對越南的未來經濟不失為一記好策。

台灣該選哪一種？台灣本地企業大老的看法也各有不同，絕大多數人主和，但確實也有極少數人認為，美國現階段靠的就是台灣半導體，可以考慮運用晶片產品直接和美國談判，有效降低台灣對美關稅。

不論台灣選哪一種，政府態度應該要明確，或戰或和都要自己先想好，但從行政院長卓榮泰四日召開記者會的發言，看不出是要戰還是要和。

無論戰或和，各國政府都有自己的立場，及對經濟發展的經濟長遠算計與思考。台灣政府做出決定前，務必得思索未來台灣在全球經貿市場中的定位，絕對不能短視近利，才能做出最適合台灣長遠發展的決定。

川普 關稅

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