賴清德舉「至少我們還有音樂」毛巾惹議 周春米：3/26即錄製

今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府事前邀請總統賴清德錄製影片，在演唱活動與樂迷打招呼，當時賴高舉「至少我們還有音樂」毛巾，在美國對台灣徵32%高關稅的消息傳出後，引發藍委及網友批評，今天屏東縣長周春米澄清，影片早在3月26日即錄製，不要顛倒時空。

周春米表示，這支影片3月26日即錄製完成，「至少我們還有音樂」是台灣祭的品牌精神，今年台灣祭音樂活動已邁入第5年，5年來一直是年輕聽團朋友認同台灣祭的識別，今年毛巾甚至在第一天就賣完。