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賴清德舉「至少我們還有音樂」毛巾惹議 周春米：3/26即錄製

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府事前邀請總統賴清德錄製影片，高舉「至少我們還有音樂」毛巾。圖／縣府提供
今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府事前邀請總統賴清德錄製影片，高舉「至少我們還有音樂」毛巾。圖／縣府提供

今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府事前邀請總統賴清德錄製影片，在演唱活動與樂迷打招呼，當時賴高舉「至少我們還有音樂」毛巾，在美國對台灣徵32%高關稅的消息傳出後，引發藍委及網友批評，今天屏東縣長周春米澄清，影片早在3月26日即錄製，不要顛倒時空。

周春米表示，這支影片3月26日即錄製完成，「至少我們還有音樂」是台灣祭的品牌精神，今年台灣祭音樂活動已邁入第5年，5年來一直是年輕聽團朋友認同台灣祭的識別，今年毛巾甚至在第一天就賣完。

美國總統川普4月2日才宣布對等關稅，沒想到這支影片竟被拿出模糊焦點，周春米表示深感遺憾，強調面臨罷免危機的藍委們不要用顛倒時空、造謠的手法企圖轉移焦點，讓音樂回歸音樂也，希望各界尊重音樂、尊重在地發展，請不要模糊焦點。

今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府推出「至少我們還有音樂」毛巾。圖／縣府提供
今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府推出「至少我們還有音樂」毛巾。圖／縣府提供

川普 關稅

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