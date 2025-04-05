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美課重稅 「大學姐」林筱淇提5點因應喊：快點醒醒啊！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「大學姐」林筱淇今臉書貼文表示，川普對等關稅政策對台灣造成巨大衝擊，並提出五項因應方式。圖／翻攝自林筱淇臉書
「大學姐」林筱淇今臉書貼文表示，川普對等關稅政策對台灣造成巨大衝擊，並提出五項因應方式。圖／翻攝自林筱淇臉書

美國總統川普日前宣布對台灣課32%關稅，政治評論員「大學姐」林筱淇今臉書貼文表示，川普對等關稅政策對台灣造成巨大衝擊，她提出五項因應方式，包括風險管理、談判斡旋、尋求機會、避免內耗、誠實說明，她呼籲，「快點醒醒啊！老百姓要受苦了！」

林筱淇臉書發文提及，川普對等關稅政策對台灣造成巨大衝擊，她個人建議因應方式，第一為「風險管理」即刻全面盤點受創最深的產業類別，召集產業界代表，會商研議對策，快速提出有效的補救措施，如預算不足，則以編列特別預算方式支應，爭取立法機關支持。

第二「談判斡旋」盡快與美國重啟談判，爭取對台灣更有利的條件，並在可行範圍內放寬限制，如：適度降低進口汽車關稅及貨物稅、適度降低進口保健品及農產品關稅。另外，可放緩對美投資，尤其是放緩台積電赴美設廠速度，為台灣增加更多談判籌碼。

第三「尋求機會」與他國盡速洽談貿易協定，爭取貿易合作夥伴，如：日本、韓國、馬來西亞、印尼、越南，盡量分散台灣對單一市場的經濟依賴性，爭取更多出口商機及對台投資。

第四「避免內耗」即刻停止國內大罷免政治行動，以誠意邀請在野黨領袖，共商對策爭取支持，團結對抗對等關稅衝擊，盡快邀請不分朝野上下人才廣泛獻策，如評估可行性高即快速落實執行。

最後是第五點「誠實說明」，呼籲政府定期公開向全國人民說明美國對等關稅對台灣的短中長期影響、政府因應作為與成效，呼籲全國人民做好準備，配合政府政策及措施，盡可能降低對等關稅衝擊，避免市場恐慌造成預期性通膨。

川普 關稅

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