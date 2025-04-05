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美國對台課32%關稅 張善政指示成立專案小組研商對策

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，桃園市政府組專案小組研究衝擊與因應對策。本報資料照片
美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，桃園市政府組專案小組研究衝擊與因應對策。本報資料照片

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，桃園市長張善政昨呼籲中央政府運用去年超徵稅額5283億元做產業紓困與轉型，市府今也成立專案小組研商因應對策。

桃園市政府指出，專案小組成員以經發局為主，另有財政局、地稅局、農業局、智發會、勞動局、青年局和新聞等單位，此外還邀請產業相關公私協會、專家代表參加，共同釐清關稅課徵對象、豁免條件與衝擊。舉例來說，汽車零組件若僅限「美國無法獲得的能源與礦物」可豁免，那零組件業者還是會面臨衝擊，而PCB產業雖然可能因供應鏈重組受益，但如果豁免，也有可能被高關稅削弱出口競爭力。

桃市府表示，針對產業所面臨的外部衝擊，經發局會加大轉型輔導措施力道，協助企業導入智慧製造，布局國際市場。透過「智慧製造服務中心」提供企業數位健檢、轉型資源整合及碳管理服務，由「智慧產業學院」辦理數位轉型人才培訓計畫，強化產業升級動能。

另外，市府也會積極協助企業開拓非美市場，降低出口市場集中風險。例如透過「獎勵中小企業參與工商展覽補助計畫」，鼓勵桃園在地企業參與國內外展覽，提升國際能見度與接單機會，定期辦理「國際商機媒合大會」，鏈結全球買主與桃園廠商，媒合潛在訂單。

市府表示，中央政府昨天公布因應對策之後，市府立即聯繫中央，了解相關紓困及解決方案，也提具地方配合與合宜對策。除了市長的建言，市府也分別針對伺服器與中小企業籌備研討會，希望透過實質對談匯聚對策。

川普 關稅

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