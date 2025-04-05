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清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

影／為潤餅照道歉了！蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
副總統蕭美琴（中）今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，她特別表達歉意。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴（中）今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，她特別表達歉意。記者余承翰／攝影

副總統蕭美琴今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示，照片是一星期前就拍好，本來就要在清明節發布跟大家一起度過這重要節日，當時未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，也希望焦點能回到大家一起共同面對當今情勢的挑戰。

蕭美琴表示，美國這幾天宣布了重大的關稅決定，其計算模式是基於各國對美的貿易逆差來作為其計算公式，台灣在去年是美國所有貿易逆差和當中排名第七，大約是700多億美金，額度高於日韓等其他重要的貿易夥伴國，因此對台影響很大，政府的立場就是希望能將影響降到最低，將從兩大方面著手。

蕭美琴表示，第一，政府積極準備與美方下一階段的談判，爭取對台灣更公平、合理的待遇，行政院在這方面也有所準備；第二，面對貿易逆差的問題，要檢視、調整現行能源、原物料等國際採購模式，並協助產業進行全球佈局，讓國內產業升級，以及全球競爭力能夠克服當前的挑戰，相信只要我們更有競爭力、更無法替代，最後她也說，如同保生大帝所帶給大家的精神，台灣將在風雨中成為風調雨順、國泰民安的台灣。

副總統蕭美琴今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，她特別表達歉意。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，她在致詞時提到，因近日國際情勢變化，她在社群媒體上傳吃潤餅照片被許多人批評，她表示未注意到發布的時間點及國際情勢變化，在角色的拿捏上，讓各位造成許多誤解，她特別表達歉意。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴（左四）今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，與台北市長蔣萬安（右三）等出席貴賓一同剪綵。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴（左四）今晚出席「保生文化祭開鑼式」活動，與台北市長蔣萬安（右三）等出席貴賓一同剪綵。記者余承翰／攝影
大龍峒保安宮今晚舉辦「保生文化祭開鑼式」，台北市長蔣萬安出席致詞。記者余承翰／攝影
大龍峒保安宮今晚舉辦「保生文化祭開鑼式」，台北市長蔣萬安出席致詞。記者余承翰／攝影

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