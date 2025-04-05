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川普祭重稅卻問「潤餅包什麼料」 蕭美琴：造成誤解表達歉意

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。圖／擷取自蕭美琴社群平台「脆」（Threads）
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。圖／擷取自蕭美琴社群平台「脆」（Threads）

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。蕭美琴今晚出席保生文化祭開鑼式，致詞時特別對此事表示，當時並沒有特別注意到時間點的發布，以及國際情勢的變化，「造成許多的誤解，我特別表達歉意」

蕭美琴指出，她知道大家很關心國際情勢的變化，前幾天她在自己的社群媒體上，有1張吃潤餅的照片，因為適逢清明節，被許多人關注，甚至有很多人批評，在這個時候，要特別為了避免焦點的移轉，特別跟大家說明。

她接著說，這個照片，她大概是1周前就拍好了，本來就設定清明節可以跟大家一起來度過重要的傳統民俗的活動，但是當時並沒有特別注意到時間點的發布，以及國際情勢的變化，在角色的拿捏上面，對各位造成許多的誤解，特別表達歉意，但是也希望焦點能夠回到大家共同面對當今情勢的挑戰與回應。

蕭美琴表示，美國這幾天宣布了重大的關稅決定，這個關稅的計算模式，也是基於各國對美的貿易逆差，做為計算公式，台灣去年是美國所有貿易逆差國當中排名第七，大約是700多億美金，額度更高於日韓等其他重要的貿易夥伴，所以這一次的關稅宣布，對台灣影響確實是很大，政府的立場就是希望能夠將影響降到最低。

蕭美琴表示，政府從兩大方面來著手，第一當然就是要積極的準備跟美方下一個階段的談判，爭取對台灣公平合理的待遇，行政院在這方面也有所準備。第二就是要面對貿易逆差的問題，也就是在未來中、長期而言，我們要檢視跟調整現行能源、原物料等國際採購模式，同時也要協助產業，進行全球的布局，讓國內的產業升級，以及全球的競爭力，能夠克服當前的挑戰。

她說，相信只要更有競爭力，更無法替代，也將在當前在當前風雨當中，就像保生大帝所帶給大家的精神一樣，能夠在風雨當中，轉型成為風調雨順國泰民安的台灣。

蕭美琴指出，賴清德總統今天也特別在官邸邀集ICT產業座談，討論他們第一線的需求，明天也將邀請中小及微型企業和傳統產業，進一步交換意見，相信賴總統對守護台灣經濟持續繁榮的使命，以及台灣的穩定安全，都有非常強烈的信心。

蕭美琴今晚出席保生文化祭開鑼式。記者楊正海／攝影
蕭美琴今晚出席保生文化祭開鑼式。記者楊正海／攝影

川普 關稅

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