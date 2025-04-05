快訊

北捷府中站驚傳女子落軌命危搶救 板南線列車延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅衝擊民怨沸騰…綠營續催連署罷免 柯志恩批：正事不做像著了魔

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

美國宣布對台課徵32%對等關稅，遭受關稅衝擊傳統產業、代工業哀鴻遍野，做為執政黨民進黨秘書長林右昌未談關稅，而是發罷免文急催連署，對此國民黨立委柯志恩今批林右昌「正事不做」，民怨如此沸騰，還在鼓吹連署罷免，對政治鬥爭汲汲營營，形容綠營像著了魔。

柯志恩表示，川普宣布新關稅時間約是台灣4月3日凌晨4點，消息傳來當天，國人無不驚訝與憂心，行政院神隱一天已令社會譁然，沒想到隔了一天，民進黨秘書長林右昌居然還在發罷免文，稱「雖然放4天假，但連署不放假」。

不僅如此，民進黨國際部更在海外積極發起罷免連署書的募集與寄送，甚至連留學生也不放過，當川普對台灣揮來重拳，諸多產業人心惶惶之際，試問執政黨所為何事？

柯志恩批民進黨既無警覺預判、更無超前佈署，說完全狀況外並不冤枉，可議的是，當警鈴大作，執政團隊不知緊急應變、參考他國作法，或尋求朝野共識、與產業代表共謀良策，歷經36小時候才召開一場內容空洞的記者會，且最重要的經濟部長竟排在政院發言人之後，無怪乎被戲稱為「人形立牌」。

她指出，賴政府危機處理不及格，是能力問題，但執政黨秘書長休了一天假，隔天民怨沸騰，卻還在鼓吹連署罷免藍委，不思襄助主席分憂解勞，反而熱衷煽風點火。

柯說，民進黨不做福國利民之事，卻對政治鬥爭汲汲營營，連惡意都毫不掩飾，恨不得把藍白立委都視為「境內敵對勢力」，也難怪整個綠營著魔似地把在野黨立委都打成「共匪立委」、扣上「中共地下潛伏黨員」的罪名，她嘆「有些人真會因權力而瘋狂」。

川普 關稅

延伸閱讀

柯志恩一早被「川普對台課徵32％關稅」驚醒 網友回：卓揆都安心睡了

高雄藍白聯手反罷免宣講 龍成宮台階坐滿人潮

公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

高雄三鳳宮不給國民黨辦政策宣講會？ 廟方出面解釋了

相關新聞

與會名單曝光！商討川普關稅戰 賴總統急召科技業大老開會

為因應美國總統川普發動的關稅戰，賴清德總統5日在官邸與國內企業界代表會談，從中交換意見以及商討對策，並且針對未來情勢發展...

賴總統邀產業代表談關稅衝擊 與會者認同「謀定後動」

美國將對台灣課徵32%對等關稅，賴清德總統今下午邀多位ICT產業代表在官邸會談。據了解，與會者認為，目前儘管各國因應方法...

關稅衝擊民怨沸騰…綠營續催連署罷免 柯志恩批：正事不做像著了魔

美國宣布對台課徵32%對等關稅，遭受關稅衝擊傳統產業、代工業哀鴻遍野，做為執政黨民進黨秘書長林右昌未談關稅，而是發罷免文...

向政府獻策9招救台灣 趙少康：用外匯存底助廠商度難關

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰昨提出880億紓困的紓困方案。中廣前董事長趙少康表示，88...

川普祭重稅卻問「潤餅包什麼料」 蕭美琴：造成誤解表達歉意

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅...

美課我重稅 賴總統連2天邀產業代表會談盼給予最大支持

美國將對台灣課徵32%對等關稅，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統今與企業界代表於官邸會談，明日將邀集傳產與中小微型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。