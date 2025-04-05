關稅衝擊民怨沸騰…綠營續催連署罷免 柯志恩批：正事不做像著了魔

美國宣布對台課徵32%對等關稅，遭受關稅衝擊傳統產業、代工業哀鴻遍野，做為執政黨民進黨秘書長林右昌未談關稅，而是發罷免文急催連署，對此國民黨立委柯志恩今批林右昌「正事不做」，民怨如此沸騰，還在鼓吹連署罷免，對政治鬥爭汲汲營營，形容綠營像著了魔。

柯志恩表示，川普宣布新關稅時間約是台灣4月3日凌晨4點，消息傳來當天，國人無不驚訝與憂心，行政院神隱一天已令社會譁然，沒想到隔了一天，民進黨秘書長林右昌居然還在發罷免文，稱「雖然放4天假，但連署不放假」。

不僅如此，民進黨國際部更在海外積極發起罷免連署書的募集與寄送，甚至連留學生也不放過，當川普對台灣揮來重拳，諸多產業人心惶惶之際，試問執政黨所為何事？

柯志恩批民進黨既無警覺預判、更無超前佈署，說完全狀況外並不冤枉，可議的是，當警鈴大作，執政團隊不知緊急應變、參考他國作法，或尋求朝野共識、與產業代表共謀良策，歷經36小時候才召開一場內容空洞的記者會，且最重要的經濟部長竟排在政院發言人之後，無怪乎被戲稱為「人形立牌」。

她指出，賴政府危機處理不及格，是能力問題，但執政黨秘書長休了一天假，隔天民怨沸騰，卻還在鼓吹連署罷免藍委，不思襄助主席分憂解勞，反而熱衷煽風點火。

柯說，民進黨不做福國利民之事，卻對政治鬥爭汲汲營營，連惡意都毫不掩飾，恨不得把藍白立委都視為「境內敵對勢力」，也難怪整個綠營著魔似地把在野黨立委都打成「共匪立委」、扣上「中共地下潛伏黨員」的罪名，她嘆「有些人真會因權力而瘋狂」。