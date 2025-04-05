向政府獻策9招救台灣 趙少康：用外匯存底助廠商度難關

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰昨提出880億紓困的紓困方案。中廣前董事長趙少康表示，880億杯水車薪，當務之急是降低對美的貿易順差，可以透過台幣升值、重啟核電廠購買美國設備、增加銷陸、開放大陸觀光客來台、用超徵稅額及外匯存底協助廠商度難關，以及降低進口關稅等9招救台灣。

趙少康表示，4月2日川普宣布課徵台灣32%關稅，賴清德總統、卓榮泰躲了一天，被罵慘了，昨天下午卓榮泰開記者會，講了一些場面話，根本解決不了問題，就算提出了880億紓困，也是杯水車薪，一方面窮凶惡極的發動大罷免，下鄉抹黑造謠，一方面還要跟在野黨協商880億的特別預算，民進黨政府既無能又無腦，只有一肚子壞水。

趙少康說，民進黨政府對大陸裝腔作勢，對在野黨羞辱輾踏，對美國卑躬屈膝，換來的卻是32%的關稅，還被川普說成是小偷，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，都不足以形容台灣處境。

趙少康認為，川普眼裡只有錢，沒有什麼敵人朋友，台積電被送去和蕃，還加碼要跟英特爾送作堆，聯電也馬上要跟著陪嫁，川普認為這都不如美台的貿易逆差732億美元重要，所以降低對美的貿易順差，才是當務之急。

趙少康提到，去年台灣對美順差732億，超過對大陸的699億美元，民進黨笑得嘴都合不攏，天天大內宣說美國是台灣最大市場，「福兮禍所伏」高興沒幾天，反而變成大禍。

趙少康強調，外銷占台灣GDP的70%，沒有外銷就沒有經濟，由於「滴漏效應」，外銷收入減少，一定會影響國內消費，影響百工百業，大家要準備過苦日子。

趙少康向賴政府獻策9招，包括台幣升值；減少銷美、增加購美；重啟核電廠，購買美國設備，並減少發電成本；鼓勵消費、增加內需；增加銷陸，但大陸受創嚴重，台商首當其衝，也會影響台灣；開放大陸觀光客來台，一年增加1000億收入；積極開拓中東、非洲市場，亞洲各國自身難保，新南向無大用；用超徵稅額及外匯存底協助廠商度難關；降低進口關稅。

趙少康更以汽車為例說明，指汽車進口稅17.5%，貨物稅是車子繳了進口稅後，2000cc以下全部成本再徵25%，2001cc以上再徵30%，還要繳5%營業稅及燃料稅、牌照費，加上車商利潤，難怪一輛200萬的車，在原產地只要100萬。名為保護國內汽車產業，其實真正理由是保護政府龐大稅收，買車的消費者才是冤大頭。

趙少康建議，台灣汽車關稅應該降到跟美國原來一樣的2.5%，而且取消莫名其妙的貨物稅，否則川普一定會對此窮追猛打，但賴清德是一個固執的人，民進黨是一個食古不化的黨，除了抹紅，什麼都不會。