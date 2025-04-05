賴總統邀產業代表談關稅衝擊 與會者認同「謀定後動」

美國將對台灣課徵32%對等關稅，賴清德總統今下午邀多位ICT產業代表在官邸會談。據了解，與會者認為，目前儘管各國因應方法不同，但每個國家狀況不同，且美方關稅相關措施也未有最終定論，需要再觀察，贊同政府不急著「掀牌」，而是先提出產業安心方案，謀定而後動。

總統府發言人郭雅慧今表示，賴總統今與企業界代表於官邸會談，明日將邀集傳產與中小微型企業代表等進行第二場企業座談，聽取產業各界第一線看法與需求，盼給產業最大支持。

據了解，今天的總統官邸會談下午3時開始，政府方面由賴總統、行政院長卓榮泰及經貿辦代表出席，ICT產業則有10多位代表參與。

黨政人士說，卓榮泰昨天說明美國對等關稅對台灣產業衝擊以及宣布880億元協助方案，策略目標在於第一時間優先穩定產業信心。而府院也多管齊下、分進合擊，卓揆再度邀集中央銀行、金管會、財政部等相關首長開會，並報告金融措施，針對連假後的台股與產業因應進行進一步詳細討論；下午則由賴總統邀請產業代表，進入官邸與府院詳細溝通因應之道。

知情人士表示，產業代表均就目前第一線市場觀察，及產業因應需政府協助之處提出討論。與會者均認同要立足台灣、布局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方也未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著「掀牌」，先提出產業安心方案，謀定而後動。