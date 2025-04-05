穩產業！賴總統今邀集ICT產業代表於官邸進行企業座談

總統府發言人郭雅慧5表示，為因應對等關稅政策帶來的全球經貿挑戰，賴總統今日邀集多位ICT產業代表於官邸進行企業座談，6日將邀集傳產與中小微型企業代表等進行第二場企業座談。

總統府證實賴總統今日與企業界代表於官邸會談，總統府發言人郭雅慧指出，賴總統於座談中聽取產業各界第一線看法與需求，並就政府相關因應措施進行說明與溝通，盼給產業最大支持、穩定經濟情勢，確保台灣產業於全球的競爭力，維護我國國家利益與經濟持續穩健前進。

美國總統川普宣布將對台灣出重手課32%關稅，行政院長卓榮泰4日召開記者會宣布，為協助產業因應衝擊，將推出九大面向、20項措施，總經費880億元的協助方案，其中工業面向挹注700億元、農業面向180億元。