關稅海嘯襲來台股恐崩跌？卓榮泰今聽取金融措施報告

美國總統川普宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，也引發各國股市動盪，台灣股匯7日恐將難以倖免，行政院長卓榮泰5日再度召開會議，邀集中央銀行、金管會及財政部等單位，聽取各機關因應金融波動的相關措施報告。

川普宣布對等關稅後，國際股市慘遭血洗，美股狂洩，外界擔心台股7日開盤恐大幅下跌，卓榮泰4日在「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會上也曾表示，會利用未來兩天持續跟產業溝通，期待周一能有所掌控，給大家更多安定的感覺，但也坦言「一定要有心理的準備，將面對一場震撼」。

政院人士指出，為穩定金融市場信心，卓榮泰今天邀集副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人召開會議，會中聽取相關部會金融措施報告。

政院人士說，報告分析台灣金融體質現況，以及台灣股匯市與國際連動性高等特質，一一盤點相關措施，同時聽取台商在外投資狀況分析，持續研商政府如何支持整體產業鏈等，若有相關做法將適時說明。但，對於是否討論到國安基金進場護盤條件等，政院人士則未證實。

國安基金原訂4月14日召開例行會議，不過國際政經局勢遭逢關稅巨變，國安基金動態格外受矚。

據了解，國安基金在台股休市期間，隨時密切關注國內外政經局勢變化，以及美國、歐洲等地區股市交易情況，雖預計於14日召開例行會議，但除例會之外，若遇資本市場失序等狀況，國安基金可視情況召開臨時會，討論是否執行市場安定任務。

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，大陸祭出相同稅率回應，美國股市周五再以暴跌收盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。以科技股為主的那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高20173.89點下跌超過20%，確定進入熊市。

至於台灣股匯市則遇清明連假，休市二個交易日後，下周一恐迎來沉重賣壓，尤其川普宣布對台灣稅率為32%，超乎市場預期，料將重挫投資人信心，恐怕也是躲不過這波關稅亂流。

外界關注台股是否能守住兩萬點，金融部會繃緊神經、嚴陣以待，預料國安基金必要時也將召開臨時委員會。