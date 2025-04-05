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因應股匯市衝擊 卓榮泰召集央行、金管會商討方案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
閣揆卓榮泰召集中央銀行、金管會及財政部，了解當前國內股匯市情況及因應對策。圖／行政院提供
閣揆卓榮泰召集中央銀行、金管會及財政部，了解當前國內股匯市情況及因應對策。圖／行政院提供

美國政府宣布「對等關稅」政策，重創全球股市，各界也擔憂周一台北股市開盤後跨怕也將遭遇重挫。閣揆卓榮泰今天召集央行、金管會及財政部，了解當前國內股匯市情況，因應對策措施將適時說明。另一方面，政院也證實已經派員赴美交涉，將加大談判力道。

卓榮泰昨天出面宣布880億元、20項協助產業措施，並坦言，希望經過美國股市震盪以及對外說明，台股在下週一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。卓榮泰說將聽取金管會、央行報告各項資訊。

卓榮泰今天上午再次邀集相關部會開會，據轉述，與會者包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人召開會議，會中聽取相關部會金融措施報告。

據指出，各部會分別報告台灣金融體質現況、台灣股匯市與國際連動性高等特質，一一盤點相關措施，同時聽取台商在外投資狀況分析，持續研商政府如何支持整體產業鏈等，若有相關做法將適時說明。

不過各界關切國安基金是否可能準備進場，相關人士透露並未討論。

另一方面，政院人士也證實已經派員赴華府針對對等關稅議題進行交涉，且會增加談判方案內容與加大談判力道。不過對於我方派出的官員層級，相關人事沒有進一步說明。

由於外媒報導國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍目前正在美國進行「特殊管道」管道對話，是否就包含關稅議題？相關人士並未進一步說明。外交部則不表評論。

川普 關稅

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