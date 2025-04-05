美對等關稅衝擊 謝國樑：基隆3大面向協助在地產業因應

針對美國總統川普近日宣布將對台課徵32%對等關稅，帶來經貿衝擊，基隆市長謝國樑今天表示，已責成產發處即刻彙整基隆市產業可能面臨的挑戰，市府將從三大面向協助在地產業因應挑戰，包括搭建溝通協調平台、即時盤點產業風險、強化在地與海外廠商輔導等。

謝國樑說，中央政府應於國際經貿談判、產業鏈布局及穩定台股等層面，積極研擬應對方案盡速對外說明，加強與國人溝通，以確保社會穩定與產業信心。

謝國樑表示，身為地方政府，基隆市府責無旁貸，已責成產發處即刻彙整基隆市產業可能面臨的挑戰，包括訂單外移、成本上升、關稅障礙等，並同步評估物價波動等對市民日常生活的間接衝擊。

基隆現有大武崙與六堵兩大工業區，以及工業會等重要產業夥伴。謝國樑表示，在當前國際政經局勢動盪下，市府將嚴陣以待，全力維護產業穩定與可持續發展。市府將持續關注國際情勢，並與立法委員緊密協作，致力守護基隆在地產業穩健發展，確保市民生活安定無虞。

謝國樑指出，市府將從三大面向協助在地產業因應挑戰，第一、搭建溝通協調平台，市府已邀集大武崙與六堵工業區廠商代表及立法委員林沛祥，預計於下周召開「產業聯合座談會」，廣納業界意見，提出具體政策建議，並整合中央與地方資源，以達到快速應變、穩定產業的目標。

第二、即時盤點產業風險，針對這波關稅首當其衝的資通訊、電子、製造及加工等出口導向產業，進行風險分類與需求調查，作為未來政策研擬與資源配置之重要依據。

第三、強化在地與海外廠商輔導，基隆市部分廠商於越南、泰國等地設有據點，亦將面臨第一波衝擊。市府將透過產發處，結合中央部會與立法委員力量，掌握企業營運與勞工權益實況，即時向中央反映並共同擬定對策。

立委林沛祥則表示，未雨綢繆，應對國際局勢的變化，產業不能等、也等不起。